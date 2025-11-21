Deweloper budował bez zezwolenia. Inspektor zalegalizował samowolę

Działka na Augustówce, gdzie doszło do samowoli budowlanej Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Kluczowe fakty: Sprawa dotyczy działki przy Augustówce w pobliżu Jeziorka Czerniakowskiego.

Deweloper stara się od niemal dwóch lat o pozwolenie na rozpoczęcie budowy trzech bloków. W międzyczasie na działce ruszyły prace, które zauważyli mieszkańcy okolicy.

Po sygnałach o samowoli budowlanej urzędnicy z Mokotowa zwrócili się do nadzoru budowlanego z wnioskiem o kontrolę. Potwierdziła ona, że w części działki powstały ławy fundamentowe.

Samowola została zalegalizowana, co wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty. Na tym sprawa się zakończyła. Ustaliliśmy, dlaczego inspektorzy nie skorzystali z możliwości ukarania inwestora grzywną za wykroczenia.

Na działce przy ulicy Augustówka 7 może w przyszłości powstać osiedle. Deweloper zamierza wybudować tam zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Teren przyszłej inwestycji jest ogrodzony. Przy bramie stoją dwa kontenery biurowe, a nad nimi wisi wielki baner z napisem "sprzedaż mieszkań". Ściana jednego z baraków oklejona jest reklamami dewelopera. Na jego stronie internetowej nie ma jednak informacji o szczegółach przedsięwzięcia.