Robotnicy ścięli drzewo z gniazdem zamieszkanym przez ptaki

Do zdarzenia doszło w piątek. Iza Gromadzka mieszkanka Stegien, która sąsiaduje z prowadzoną przez dewelopera YIT inwestycją Nordic Mokotów, zarejestrowała telefonem moment, w którym robotnik piłą łańcuchową ścina drzewo, w koronie którego znajdowało się ptasie gniazdo. Jak napisała w opisie nagrania, na drzewie "wrona wysiadywała jajka".

- Przypadkiem zauważyłam, jak robotnicy z sąsiedniej budowy przymierzają się do ścięcia drzewa. Jestem pewna, że widzieli to gniazdo. Najpierw jeden z robotników zbliżył się do niego przy pomocy podnośnika. Następnie zjechał na dół, potem wjechał z powrotem i ściął gałęzie na których znajdowało się gniazdo. Natychmiast poinformowałam o tym fakcie straż miejską - mówi tvnwarszawa.pl Iza Gromadzka.