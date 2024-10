Park Akcji "Burza" z kolejną prestiżową nagrodą

Park Akcji "Burza" pod Kopcem Powstania Warszawskiego został doceniony jako najlepsza przestrzeń publiczna w Europie (European Prize for Urban Public Space). Nagrodę przyznaje co roku Centrum Kultury Współczesnej w Barcelonie.

Labirynt ruin i platforma widokowa

Na szczyt Kopca prowadzą dwie trasy: schody z miejscami do wypoczynku i podświetlanymi barierkami oraz zbudowane od nowa wąwozy, których ściany są wykonane z gruzobetonu. Do ich uformowania wykorzystano gruz pozyskany podczas budowy. To nawiązanie do historii Kopca, który usypano po wojnie z gruzów stolicy.