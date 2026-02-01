Mieszkańcy bez wody i ciepła. Awarie w kilku dzielnicach

Awaria wodociągowa na Mokotowie Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Do awarii na Augustówce doszło w niedzielę około godziny 9. Na miejscu nasz reporter spotkał ekipę wodociągowców, którzy jednak nie chcieli udzielać informacji.

Na liście lokalizacji pozbawionych wody, które można znaleźć na stronie MPWiK, znajdują się adresy: Augustówka 4, Augustówka 6, Augustówka 8A, Augustówka 8, Augustówka 9, Augustówka 11D, Augustówka 11B, Augustówka 11E, Augustówka 11F, Augustówka 11G, Augustówka 11H, Augustówka 11I, Augustówka 11C i Augustówka 15.

- W tym miejscu jest tu osiedle. Oprócz tego, są biura i pojedyncze domy - opisał rejon awarii Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. Według informacji zamieszczonych na stronie, usterka ma zostać usunięta do godziny 18.

Problemy występują także pod jednym adresem na Ochocie, na ulicy Włodarzewskiej 57H. Spodziewana termin usunięcia tej awarii to godzina 15.

We Włochach problemy dotyczą kilku adresów: 1 Sierpnia 11, 1 Sierpnia 21, 1 Sierpnia 24, 1 Sierpnia 26 i Solińska 19A. Oprócz tego, na liście znalazły się również: aleja Krakowska 102, aleja Krakowska 106, Maciejki 9, Maciejki 11, Maciejki 13, Maciejki 14, Maciejki 20, Ruchliwa 32 i Ruchliwa 40. W tym przypadku również mowa o pojedynczych domach oraz blokach. Wodociągowy wskazują, że prace mogą tam potrwać również do godziny 15.

Na mapę aktualnych awarii dołączyła także Białołęka: Ceglana 4, Ceglana 8A, Dyliżansowa 14A, Józefa Mehoffera 63 i Józefa Mehoffera 65. To głównie adresy domów jednorodzinnych, ale znajduje się tu również myjnia samochodowa.

Problemy występują również na Ursynowie, gdzie awaria nastąpiła o godzinie 10 i dotyczy domów jednorodzinnych oraz bloków. Chodzi o adresy: Korowodu 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 i 16; Lambady 1 i 16, Puławskiej 334, Rumby 2, 3, 4, 5, 7, 8 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 i 31, Samby 4, Tanecznej 18, 18A, 18B, 18C, 19, 21, 22, 23BA, 27 i 29.

Awaria ciepłownicza na Żoliborzu

Z kolei na Żoliborzu doszło do awarii ciepłowniczej. "Veolia Energia Warszawa S.A. informuje, że w rejonie Warszawa ulica PRZASNYSKA 6A nastąpiła przerwa w dostawach ciepła" - czytamy w komunikacie firmy.

Bez ciepła pozostają bloki pod adresami: Duchnicka 3, Hubnera Z. 1-3, Powązkowska 40, Powązkowska 42, Przasnyska 2, Przasnyska 4, Przasnyska 4A i 4B, Przasnyska 6, 6B, 7 i 9, Rydgiera 13B, 15, 15A, 16, 17, 19 i 21.

Na miejscu pracują już ekipy Veolii, ze studzienek bucha para.

Alerty przed mrozem

Wodociągowcy mają ręce pełne roboty z powodu fali mrozów, która przechodzi przez Polskę. Luty w całym kraju zaczął się mroźnie. W większości regionów obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne przed niskimi temperaturami, które mają utrzymać się przez kilka dni.

- Na mapach, które pokazują pięć kolejnych tygodni widać wielki mróz - powiedział w sobotę na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, synoptyk i prezenter tvnmeteo.pl.

