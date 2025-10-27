Po awanturze wyrzucał przez okno meble, wyprowadziła go policja

- Otrzymaliśmy informację o awanturze domowej. Na miejscu są policjanci i prowadzą swoje działania. Z pierwszych ustaleń wynika, że w trakcie awantury mężczyzna zaczął wyrzucać z mieszkania jakieś przedmioty, tym samym uszkodził znajdujące się przed budynkiem pojazdy. Policjanci prowadzą działania z udziałem negocjatora, trwają rozmowy z mężczyzną - przekazał nam Jacek Wiśniewski z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.
Jak udało nam się dowiedzieć, mężczyzna w mieszkaniu był prawdopodobnie sam, zdenerwował się w momencie, kiedy jego żona wyszła. Policjanci znają ten adres, przeprowadzali już tu interwencje.
Na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk. - Mężczyzna został już wyprowadzony z mieszkania, obecnie przebywa w karetce. Policja sprawdza jeszcze budynek i nie wpuszcza ludzi do środka. Widać wyrzucone między innymi meble, skrzynki z narzędziami, drabinę i walizkę. Wyrzucone rzeczy wybiły szybę w samochodzie zaparkowanym pod budynkiem. Wyrzucał to wszystko na stronę podwórka, nie od strony ulicy czy chodnika - przekazał po godzinie 20.
Później dodał, że służby pozwalają już wejść mieszkańcom do środka.
Autorka/Autor: katke
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl