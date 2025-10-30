Przeszła burza, połamała drzewa. Jedno raniło pieszego

Uszkodzone drzewa przy ulicy Wielickiej Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Burze przeszły głównie nad powiatem warszawskim zachodnim i pruszkowskim oraz nad samą Warszawą. Padało m.in. w Błoniu, Ożarowie Mazowieckim, Lesznie, Piastowie, Legionowie, Łomiankach, Nadarzynie, Starych Babicach i Jabłonnie. Przelotnym, ale silnym opadom deszczu towarzyszyły porywy wiatru.

Strażacy mieli sporo wyjazdów do uszkodzonych drzew i połamanych gałęzi. Najpoważniej sytuacja wyglądała na Wielickiej na Mokotowie. - Jedno drzewo upadło, z drugiego oberwał się duży konar. Na miejscu są dwa wozy straży pożarnej. Strażacy z podnośnika obcinają gałęzie - relacjonował Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl. Ulica jest nieprzejezdna, strażacy porządkują teren. Nie da się przejść chodnikiem.

Na ulicy Wielickiej wieczorem była również Katarzyna Rogala, reporterka TVN24. Mieszkanka, z którą rozmawiała, opowiadała, że było groźnie, mocno wiało, szczęśliwie, kiedy drzewo runęło, akurat nikt nie przechodził chodnikiem. Służby pojawiły się na miejscu kilka minut później. - Na miejscu są obecnie cztery zastępy strażackie. Pracują na ulicy oraz na prywatnej posesji, gdzie drzewo spadło na dom – opisywała Rogala. - Cały czas pada i jest wietrznie - ostrzegała.

Więcej o pogodzie na tvnmeteo.pl>>>

Uszkodzone drzewa przy ulicy Wielickiej Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Strażacy z Warszawy mieli 41 zgłoszeń (stan na godzinę 17). – Najwięcej w Rembertowie, Wawrze i Wilanowie. Dotyczą głównie powalonych drzew – poinformował nad Łukasz Zagdański ze stołecznej straży pożarnej.

Na ulicy Saskiej ucierpiał pieszy. - Konar drzewa upadł na mężczyznę, który oczekiwał na przystanku. Mężczyzna z urazem ręki i barku znajduje się pod opieką pogotowia ratunkowego – przekazał Zagdański.

Z powiatu warszawskiego zachodniego było 10 zgłoszeń z wiatrołomami. W miejscowości Opacz drzewo przewróciło się na samochód. Sporo takich wyjazdów mieli też strażacy z Piaseczna. Na Kontakt24 dostaliśmy wideo z nawałnicy w Otwocku. W skali województwa mazowieckiego interwencji było ponad 200.

Burza szybko przyszła i szybko odeszła, pozostawiła po sobie piękną tęczę.

Tęcza nad Warszawą Źródło: TVN24

Tęcza nad Warszawą Źródło: tvnwarszawa.pl

Niebo po burzy Źródło: TVN24

Po burzy niebo wyglądało malowniczo Źródło: TVN24