Ambasada Rosji w Polsce chce 9 maja świętować Dzień Zwycięstwa w Warszawie. "Formalnie nie możemy zabronić"

9 maja a wojna w Ukrainie

Ratusz: nie możemy formalnie zabronić nikomu składania wieńców

Onet podał, że rosyjska ambasada powiadomiła o wydarzeniu polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i poprosiła o wsparcie jego organizacji. Pismo z MSZ miało trafić do stołecznego ratusza, co potwierdziła w rozmowie z Onetem jego rzeczniczka Monika Beuth-Lutyk. Miasto poinformowało Komendę Stołeczną Policji, by - jak wskazała - uczulić jej komendanta, że takie wydarzenie będzie miało miejsce.