Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Strzały w zatłoczonym barze na sielankowej wyspie
Strzały w zatłoczonym barze na sielankowej wyspie
Komunikacja

Kończą się dwa duże remonty, tramwaje wracają na Marszałkowską i Grójecką

Testy torowiska na Marszałkowskiej
Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego. Zmiany w komunikacji miejskiej na Grójeckiej (wideo z 02.06.2025)
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
W sobotę drogowcy przeprowadzili testy torów na Marszałkowskiej - od poniedziałku wrócą na nie tramwaje. Znikną ograniczenia prędkości, ruch wróci także na torowisko w Grójeckiej i alei Krakowskiej.

Tramwajarze sprawdzali, czy składy mijają się swobodnie na wyremontowanym torowisku na Marszałkowskiej, a także, czy bez problemów obsługują przystanki.

Od poniedziałku, 13 października, na swoją stałą trasę wrócą tramwaje linii 4 (Żerań Wschodni – Wyścigi), 15 (Marymont-Potok – P+R Al. Krakowska), 16 (Miasteczko Wilanów – Piaski, z kursami na krótszej trasie do Muranowskiej), 18 (Żerań FSO – PKP Służewiec). Przestaną kursować tramwaje linii 66, a autobusy 151 i 520 wrócą na stałe trasy (151 na Plac Konstytucji, 520 do Dworca Centralnego).

Zmiany dla kierowców

Na ulicy Marszałkowskiej czekają kierowców zmiany drogowe. W poniedziałek, 13 października, pojadą obiema nitkami, między ulicą Królewską a Widok, dwoma pasami. Dodatkowo na nitce w stronę placu Bankowego będą wyznaczone prawoskręty w ulice Sienkiewicza i Świętokrzyską, a na nitce w stronę ronda Dmowskiego – w Świętokrzyską.

Koniec prac tramwajarzy przy Ogrodzie Saskim oznacza także koniec wygrodzeń na jezdni w kierunku placu Bankowego, pomiędzy Królewską a Senatorską. Od poniedziałku kierowcy znowu będą mieli tam dwa pasy.

Także w poniedziałek, pomiędzy Królewską a Świętokrzyską, zostaną wprowadzone zmiany w ruchu związane z budową drogi dla rowerów. Zamknięty będzie prawy pas na jezdni w stronę placu Bankowego, a ulica Rysia straci połączenie z Marszałkowską. Otwarty za to zostanie pas przy torowisku - kierowcy nadal będą mieli po dwa w każdym kierunku.

Tramwaje wracają na Marszałkowską i Grójecką
Tramwaje wracają na Marszałkowską i Grójecką
Źródło: UM Warszawa

Przybędzie zieleni

Od poniedziałku na Marszałkowskiej tramwajarze będą jeszcze prowadzili ostatnie prace przy skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych i drogach dla rowerów. Jak zapewnili, nie będą one miały wpływu na ruch tramwajowy, ale do zakończenia tych prac w niektórych miejscach piesi będą korzystać z nawierzchni tymczasowych. "Jesienią tego roku piesi wygodnie przejdą zebrą ze Złotej na plac Centralny. Z kolei przejście dla pieszych na wysokości ulicy Sienkiewicza zostanie otwarte w lecie przyszłego roku. Wtedy też kierowcy skręcą w lewo z ulicy Sienkiewicza w Marszałkowską i zawrócą przy Złotej" - podano w serwisie infoulice.

Tramwaje wracają na Marszałkowską i Grójecką
Tramwaje wracają na Marszałkowską i Grójecką
Źródło: UM Warszawa

Natomiast jeszcze jesienią tego roku rozpocznie się sadzenie zieleni. W przygotowanych przez Tramwaje Warszawskie miejscach będzie rosło 101 wiązów, między innymi wzdłuż nowego torowiska. Towarzystwa dotrzyma im wiele rodzajów niskiej zieleni – tramwajarze już położyli rozchodnik, a przy torach dołączą do niego trawniki, krzewy i byliny. Pomiędzy Królewską a Świętokrzyską ZDM posadzi 44 lipy srebrzyste w odmianie "warszawskiej", czyli "Varsoviensis". "Łącznie z nasadzeniami z poprzednich lat i innych pobliskich inwestycji, ten rejon w krótkim czasie wzbogaci się o około pół tysiąca drzew" - przekazano w serwisie infoulice.

Tramwaje wracają na Marszałkowską i Grójecką
Tramwaje wracają na Marszałkowską i Grójecką
Źródło: UM Warszawa

Tramwaje wrócą na Grójecką

Zmiany szykują się także na Ochocie. W poniedziałek, 13 października, tramwaje wrócą na ulice Grójecką i w aleję Krakowską do pętli P+R Al. Krakowska. Zamknięty pozostanie odcinek torów na ulicy Banacha.

Na stałą trasę wrócą tramwaje linii 9 (Gocławek/Wiatraczna – P+R Al. Krakowska), 15 (Marymont-Potok – P+R Al. Krakowska) a także 27 (Marymont-Potok – Cm. Wolski). Na tory wrócą tramwaje linii 14 na trasie Miasteczko Wilanów – Pl. G. Narutowicza. "Jedynka" nadal będzie kursowała pomiędzy pętlami Annopol/Żerań Wschodni a placem Narutowicza/P+R Al. Krakowska, "siódemka" trasą Kawęczyńska-Bazylika – Pl. G. Narutowicza, a 25 Annopol – Pl. S. Starynkiewicza.

Przestaną kursować autobusy linii Z-9 i Z14, a: 124, 703, 706, 707, 711, 715, 721, 728, 733 ponownie będą dojeżdżały do pętli przy parkingu P+R w Alei Krakowskiej.

Kierowcy odzyskają wszystkie pasy na Grójeckiej

Przerwa w ruchu tramwajów była związana przede wszystkim z budową nowego węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu ulic: Grójeckiej, Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r. w ramach tramwaju do Dworca Zachodniego. Spora część tzw. gwiazdy tramwajowej jest już gotowa.

Tramwaje Warszawskie wykorzystały to zamknięcie także do generalnego remontu długiego odcinka torów na ulicy Grójeckiej, od placu Narutowicza do skrzyżowania z Banacha oraz do napraw torowiska w alei Krakowskiej i do pętli tramwajowej do pętli P+R Al. Krakowska i przejazdów samochodowych w przy 1 Sierpnia i Bakalarskiej.

Od poniedziałku kierowcy odzyskają wszystkie pasy na Grójeckiej, pomiędzy placem Narutowicza a ulicą Baśniową. Tramwajarze będą jeszcze kończyli prace na pasach wzdłuż torowiska, co może oznaczać ich miejscowe zwężenie. Późną jesienią wyremontowany odcinek torów zostanie zazieleniony rozchodnikiem. Jak zapewniono, te prace nie będą miały już wpływu na ruch tramwajów.

Na skrzyżowaniu z Banacha nadal będą jeździli po jednej jezdni, a Banacha nie będzie miała połączenia z Grójecką. Przerwa w ruchu tramwajów do pętli Banacha potrwa do końca roku.

Powrót ruchu tramwajowego na Marszałkowską i Grójecką oznacza, że kończą się dwa ostatnie duże tegoroczne remonty. W tym roku tramwajarzom zostały już tylko weekendowe wyłączenia ruchu na potrzeby prac utrzymaniowych lub podłączania nowych odcinków tras.

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tramwaje Warszawskie

Udostępnij:
TAGI:
Tramwajruch drogowyRemonty drógRemonty i utrudnienia w Warszawie
Czytaj także:
Marsz w obronie Palestyny
"O godność dla Palestyńczyków". Marsz w Warszawie
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Gąsiorowo
"Z auta wypadli dwaj mężczyźni". Jeden nie żyje, drugi trafił do szpitala
Korek przy wyjeździe z Galerii Młociny
Trzy godziny w korku na podziemnym parkingu. "Wypuście ludzi z tego smrodu"
Bielany
Całodobowy sklep monopolowy
Łomianki, Legionowo, Sulejówek, Grójec. Coraz więcej gmin z nocną prohibicją
Potrącenie na Marymonckiej
23 osoby zginęły od początku roku w wypadkach w Warszawie
Śródmieście
Manifestacja zwolenników Prawa i Sprawiedliwości na Placu Zamkowym w Warszawie
Manifestacja PiS w sprawie migracji i umowy z Mercosur
Śródmieście
41. Warszawski Festiwal Filmowy
Światowe emocje i polskie akcenty. Wystartował 41. Warszawski Festiwal Filmowy
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Wola Łącka
Dwa samochody rozbite. Pięć osób w szpitalu, w tym dziecko
Nowy pomysł na kamienice przy Nowym Świecie 58
Kiedyś był luksusowy hotel ze słynnym dansigiem. Nowy pomysł na kamienicę
Piotr Bakalarski
Śmiertelny wypadek na Ursynowie (zdjęcie ilustracyjne)
Śmiertelne potrącenie pieszego pod Sochaczewem
Warszawa. Inteligentna sygnalizacja będzie jeszcze inteligentniejsza
Chcą sterowania ruchem na "korytarzach" ulic, nie tylko na pojedynczych skrzyżowaniach
Komunikacja
Tramwaj z muzyką Chopina
"Trzęsie i warunki są trochę spartańskie, ale to jest naprawdę fantastyczne"
Śródmieście
Do warszawskiego zoo przyjechała nowa mieszkanka – samica lamparta amurskiego
Zoo ma nową mieszkankę. "Najbardziej zagrożony wyginięciem gatunek ssaków drapieżnych"
Praga Północ
Konkurs Chopinowski, przesłuchania
W muzeum, przed pałacem, w barze. Tu też posłuchasz Chopina
Śródmieście
w Warszawie zgromadzenia i przemarsze (zdjęcie ilustracyjne)
Weekend z manifestacjami i utrudnieniami
Śródmieście
Collegium Humanum
Są wyniki sekcji zwłok prorektora Collegium Humanum
Mokotów
Poszukiwania zaginionego grzybiarza
Znaleźli zamknięty samochód, ale grzybiarza nigdzie nie było
Pałac w Sannikach
"Szlak Chopinowski" na Mazowszu
Pijany kierowca przyjechał autem na zakupy (zdj. ilustracyjne)
Pijany kierowca autobusu
Strefa tranzytowa Lotniska Chopina
Przerwana podróż rodziny z Turcji. Z powodu podrobionych dokumentów
Włochy
Adam Kałduński
Kolejny Polak w Konkursie Chopinowskim. "Pasja zrodziła się we mnie sama"
Maciej Wacławik
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Spłonęła altana, strażacy znaleźli zwęglone ciało
Bielany
Płyta nagrobna generała Władysława Sikorskiego
Z miejskiego archiwum w Anglii do Muzeum Historii Polski
Żoliborz
Do wypadku doszło w miejscowości Zaborówek koło Grójca
Uderzyli w drzewo, dwie osoby nie żyją
Skradzione na terenie Wawra porsche
Porsche "zniknęło" z ulicy. Znaleźli je w garażu, 140 kilometrów dalej
Zderzenie kilku aut na trasie S8
Zderzenie pięciu aut na wyjeździe z Warszawy
45-latkowi grozi 7,5 roku więzienia
Dwa dożywotnie zakazy, a teraz trzy promile
Bielany
22 września jest Dzień bez Samochodu i bezpłatna komunikacja (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria zasilania w metrze
Bielany
Poszukiwania zaginionego 28-latka
"Był mocno wyziębiony i skrajnie wyczerpany"
Korek na ulicy Pułkowej
Urzędnicy: nic nie da się zrobić, bo ruch jest zbyt duży
Dariusz Gałązka
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki