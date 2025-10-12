Kończą się dwa duże remonty, tramwaje wracają na Marszałkowską i Grójecką

Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego. Zmiany w komunikacji miejskiej na Grójeckiej (wideo z 02.06.2025) Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Tramwajarze sprawdzali, czy składy mijają się swobodnie na wyremontowanym torowisku na Marszałkowskiej, a także, czy bez problemów obsługują przystanki.

Od poniedziałku, 13 października, na swoją stałą trasę wrócą tramwaje linii 4 (Żerań Wschodni – Wyścigi), 15 (Marymont-Potok – P+R Al. Krakowska), 16 (Miasteczko Wilanów – Piaski, z kursami na krótszej trasie do Muranowskiej), 18 (Żerań FSO – PKP Służewiec). Przestaną kursować tramwaje linii 66, a autobusy 151 i 520 wrócą na stałe trasy (151 na Plac Konstytucji, 520 do Dworca Centralnego).

Zmiany dla kierowców

Na ulicy Marszałkowskiej czekają kierowców zmiany drogowe. W poniedziałek, 13 października, pojadą obiema nitkami, między ulicą Królewską a Widok, dwoma pasami. Dodatkowo na nitce w stronę placu Bankowego będą wyznaczone prawoskręty w ulice Sienkiewicza i Świętokrzyską, a na nitce w stronę ronda Dmowskiego – w Świętokrzyską.

Koniec prac tramwajarzy przy Ogrodzie Saskim oznacza także koniec wygrodzeń na jezdni w kierunku placu Bankowego, pomiędzy Królewską a Senatorską. Od poniedziałku kierowcy znowu będą mieli tam dwa pasy.

Także w poniedziałek, pomiędzy Królewską a Świętokrzyską, zostaną wprowadzone zmiany w ruchu związane z budową drogi dla rowerów. Zamknięty będzie prawy pas na jezdni w stronę placu Bankowego, a ulica Rysia straci połączenie z Marszałkowską. Otwarty za to zostanie pas przy torowisku - kierowcy nadal będą mieli po dwa w każdym kierunku.

Tramwaje wracają na Marszałkowską i Grójecką

Przybędzie zieleni

Od poniedziałku na Marszałkowskiej tramwajarze będą jeszcze prowadzili ostatnie prace przy skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych i drogach dla rowerów. Jak zapewnili, nie będą one miały wpływu na ruch tramwajowy, ale do zakończenia tych prac w niektórych miejscach piesi będą korzystać z nawierzchni tymczasowych. "Jesienią tego roku piesi wygodnie przejdą zebrą ze Złotej na plac Centralny. Z kolei przejście dla pieszych na wysokości ulicy Sienkiewicza zostanie otwarte w lecie przyszłego roku. Wtedy też kierowcy skręcą w lewo z ulicy Sienkiewicza w Marszałkowską i zawrócą przy Złotej" - podano w serwisie infoulice.

Tramwaje wracają na Marszałkowską i Grójecką

Natomiast jeszcze jesienią tego roku rozpocznie się sadzenie zieleni. W przygotowanych przez Tramwaje Warszawskie miejscach będzie rosło 101 wiązów, między innymi wzdłuż nowego torowiska. Towarzystwa dotrzyma im wiele rodzajów niskiej zieleni – tramwajarze już położyli rozchodnik, a przy torach dołączą do niego trawniki, krzewy i byliny. Pomiędzy Królewską a Świętokrzyską ZDM posadzi 44 lipy srebrzyste w odmianie "warszawskiej", czyli "Varsoviensis". "Łącznie z nasadzeniami z poprzednich lat i innych pobliskich inwestycji, ten rejon w krótkim czasie wzbogaci się o około pół tysiąca drzew" - przekazano w serwisie infoulice.

Tramwaje wracają na Marszałkowską i Grójecką

Tramwaje wrócą na Grójecką

Zmiany szykują się także na Ochocie. W poniedziałek, 13 października, tramwaje wrócą na ulice Grójecką i w aleję Krakowską do pętli P+R Al. Krakowska. Zamknięty pozostanie odcinek torów na ulicy Banacha.

Na stałą trasę wrócą tramwaje linii 9 (Gocławek/Wiatraczna – P+R Al. Krakowska), 15 (Marymont-Potok – P+R Al. Krakowska) a także 27 (Marymont-Potok – Cm. Wolski). Na tory wrócą tramwaje linii 14 na trasie Miasteczko Wilanów – Pl. G. Narutowicza. "Jedynka" nadal będzie kursowała pomiędzy pętlami Annopol/Żerań Wschodni a placem Narutowicza/P+R Al. Krakowska, "siódemka" trasą Kawęczyńska-Bazylika – Pl. G. Narutowicza, a 25 Annopol – Pl. S. Starynkiewicza.

Przestaną kursować autobusy linii Z-9 i Z14, a: 124, 703, 706, 707, 711, 715, 721, 728, 733 ponownie będą dojeżdżały do pętli przy parkingu P+R w Alei Krakowskiej.

Kierowcy odzyskają wszystkie pasy na Grójeckiej

Przerwa w ruchu tramwajów była związana przede wszystkim z budową nowego węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu ulic: Grójeckiej, Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r. w ramach tramwaju do Dworca Zachodniego. Spora część tzw. gwiazdy tramwajowej jest już gotowa.

Tramwaje Warszawskie wykorzystały to zamknięcie także do generalnego remontu długiego odcinka torów na ulicy Grójeckiej, od placu Narutowicza do skrzyżowania z Banacha oraz do napraw torowiska w alei Krakowskiej i do pętli tramwajowej do pętli P+R Al. Krakowska i przejazdów samochodowych w przy 1 Sierpnia i Bakalarskiej.

Od poniedziałku kierowcy odzyskają wszystkie pasy na Grójeckiej, pomiędzy placem Narutowicza a ulicą Baśniową. Tramwajarze będą jeszcze kończyli prace na pasach wzdłuż torowiska, co może oznaczać ich miejscowe zwężenie. Późną jesienią wyremontowany odcinek torów zostanie zazieleniony rozchodnikiem. Jak zapewniono, te prace nie będą miały już wpływu na ruch tramwajów.

Na skrzyżowaniu z Banacha nadal będą jeździli po jednej jezdni, a Banacha nie będzie miała połączenia z Grójecką. Przerwa w ruchu tramwajów do pętli Banacha potrwa do końca roku.

Powrót ruchu tramwajowego na Marszałkowską i Grójecką oznacza, że kończą się dwa ostatnie duże tegoroczne remonty. W tym roku tramwajarzom zostały już tylko weekendowe wyłączenia ruchu na potrzeby prac utrzymaniowych lub podłączania nowych odcinków tras.