Dwa dodatkowe tory, trzy tunele i jeden wiadukt. na linii otwockiej. Umowa podpisana

Umowa dotyczy modernizacji i rozbudowy ostatniego odcinka trasy Warszawa Wschodnia-Lublin, czyli fragmentu od stacji Warszawa Wawer do Otwocka (zwanego też linią otwocką). Wykonawcą prac została firma Trakcja S.A. Roboty budowlane mają rozpocząć się jeszcze w tym roku.

- Linia otwocka to jedna z najbardziej eksploatowanych linii w obrębie Warszawskiego Węzła Kolejowego i dodatkowe tory na niej są potrzebne. Rozdzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego to więcej pociągów, więcej połączeń i szybsze przejazdy. To także gwarancja sprawnej kolei na następne dziesięciolecia. Inwestycja na Wawer-Otwock wpisuje się w szerszy plan modernizacji infrastruktury w Warszawie - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Piotr Wyborski, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Zakres prac

Kolejarze zapowiedzieli, że w pierwszej kolejności powstaną perony tymczasowe na przystankach pomiędzy Wawrem a Falenicą, przejazdy tymczasowe, rozjazdy w Międzylesiu oraz tzw. by-passy torowe, które będą wykorzystywane w kolejnych etapach prac.

"Docelowo na odcinku Warszawa Wawer-Otwock zaplanowaliśmy rozdzielenie ruchu pociągów dalekobieżnych od aglomeracyjnych. W tym celu wybudowane zostaną dwa dodatkowe tory, co pozwoli na stworzenie zupełnie nowego układu między Warszawą Wschodnią a Otwockiem" - poinformowała spółka PKP PLK.

W ramach potężnej inwestycji przebudowanych zostanie osiem przystanków: Warszawa Anin, Warszawa Międzylesie, Warszawa Radość, Warszawa Miedzeszyn, Michalin, Józefów, Otwock Świder oraz stacja Warszawa Falenica. Każdy z nich zyska system informacji pasażerskiej, udogodnienia dla osób mających problem z mobilnością. Na stacji w Falenicy zakres prac został uzgodniony z konserwatorem zabytków. Pod ochrona są tu m.in. "skrzydlate wiaty".

Stacja Warszawa Falenica Źródło: PKP PLK

Nowe tunele, wiadukt i mosty

Kolejarze zapowiadają też duże zmiany w infrastrukturze towarzyszącej linii. Powstanie 20 nowych przejść pod torami. Likwidacji ulegną cztery przejazdy kolejowo-drogowe. Zastąpią je bezpieczniejsze trzy tunele w Radości (Panny Wodnej-Izbicka), Falenicy (Walcownicza-Izbicka) i Józefowie (Cicha-Matejki) oraz jeden wiadukt na granicy Warszawy i Józefowa w rejonie ulic Werbeny i Brucknera.

Odremontowane zostaną mosty na rzece Świder, a także wybudowane dwa nowe pod tory linii nr 506. Wzdłuż nowego torowiska pojawią się ekrany akustyczne porośnięte zielenią. "Zakończenie robót budowlanych planowane jest na rok 2028" - zapowiadają kolejarze.

Zakres prac na linii Wawer-Otwock Źródło: PKP PLK

Na początku 2025 roku prowadzone zostały pierwsze prace przygotowawcze. W Radości i Falenicy rozebrane zostały budynki kolidujące z nowym układem drogowym. W tych miejscach powstaną bezkolizyjne skrzyżowania. Przebudowano również kanalizację sanitarną między Aninem a Międzylesiem. Przeniesiono ją z terenu kolejowego pod jezdnię, co umożliwi budowę przejść podziemnych pod torami.

Na potrzeby realizacji inwestycji kolejarze przejęli od Lasów Państwowych część działki na rogu ulic Zagajnikowej i Patriotów. "Na tym terenie powstanie podstacja trakcyjna oraz podziemny zbiornik rozsączający. Podstacja zapewni zasilanie dla ruchu kolejowego na nowych czterech torach, w tym przebudowanych dwóch torów linii nr 7 i wybudowanych dwóch torów linii nr 506. Drzewa z tego obszaru zostały usunięte przez Nadleśnictwo Celestynów" - informowała wówczas PKP PLK.

Przebudowa przystanku Anin Źródło: PKP PLK

Do Lublina w 1,5 godziny

Linia otwocka to ostatni pozostały do zmodernizowania odcinek pomiędzy Warszawą a Lublinem. Kolejarze wskazują, że po zakończeniu przebudowy czas przejazdu między stolicą a największym miastem Lubelszczyzny skróci się do około 90 minut. Obecnie najszybszy pociąg pokonuje tę trasę w 1 godzinę i 46 minut.

W poprzednich latach Polskie Linie Kolejowe S.A. dobudowały drugi tor między Otwockiem a Pilawą oraz przebudowały odcinek od Pilawy do Lublina. W Lublinie wybudowany został nowy przystanek Lublin Zachodni.

