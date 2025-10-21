Logo TVN Warszawa
Komunikacja

Na ulice Warszawy wyjedzie sto nowych autobusów hybrydowych

Hybrydowe autobusy Otokar w barwach WTP
Dyrektorka ZTM o zakupie niskoemisyjnych autobusów
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Zarząd Transportu Miejskiego podpisał z firmą Relobus umowę o wartości 1,1 miliarda złotych na obsługę stołecznych linii. W jej ramach w przyszłym roku na ulicach pojawi się sto nowych autobusów hybrydowych.

Zarząd Transportu Miejskiego podpisał dwie umowy z firmą Relobus na przewozy od 2026 roku. Jak wyjaśniono, od października przyszłego roku pasażerów będzie woziło 50 nowych autobusów hybrydowych o długości dziewięciu metrów, a od grudnia kolejne 50 o długości osiemnastu metrów.

Autobus ostrzeże o senności kierowcy

Relobus do obsługi kontraktu skieruje autobusy w barwach Warszawskiego Transportu Publicznego.

"Będą wyposażone zgodnie z wymaganiami ZTM, czyli m.in. w klimatyzację, system informacji pasażerskiej, ułatwienia dla osób o ograniczonej mobilności, jak również zaawansowane systemy wspomagające prowadzącego pojazd np. ostrzeganie o zderzeniu z pieszym i rowerzystą, informację o martwym polu, ostrzeganie o senności i poziomie uwagi kierowcy" - zapowiedział w komunikacie Tomasz Kunert, rzecznik Zarząd Transportu Miejskiego.

Autobusy będą również miały system kontroli dostępu do pojazdu, który uniemożliwia jego uruchomienie przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu. Będą posiadać także automatyczny system detekcji i gaszenia pożaru komory silnika i układu ogrzewania.

"W obydwu kontraktach będą to autobusy z systemem tzw. start-stop – to układ, dzięki któremu w czasie postoju na przystankach silnik zostaje wyłączony, co dodatkowo ogranicza emisję zanieczyszczeń, a także zmniejsza hałas" - podkreślił ZTM.

Hybrydowy autobus Otokar w barwach WTP
Hybrydowy autobus Otokar w barwach WTP
Źródło: ZTM

10 lat jeżdżenia, pracownicy na etatach

Przewoźnik został zobowiązany do zatrudnienia kierowców, dyspozytorów i pracowników służby nadzoru ruchu na podstawie umowy o pracę.

Usługi w ramach umowy rozpoczną się 26 października (autobusy 9-metrowe) i 1 grudnia (18-metrowe) 2026 roku i będą wykonywane przez 10 lat. Kontrakt przewiduje, że rocznie pojazdy mają wykonać maksymalnie po 4,2 miliona wozokilometrów w każdym kontrakcie. Wartości kontraktów to odpowiednio 539 milionów złotych i 601 milionów złotych brutto.

Duże nowych autobusów, także elektryków

To nie pierwsza taka umowa. W ostatnich dniach Miejskie Zakłady Autobusowe podpisały kilka umów na dostawy autobusów elektrycznych i w przyszłym roku wyślą na ulice prawie 200 nowych pojazdów.

Ponadto trwa także analiza ofert w przetargu ogłoszonym przez Zarząd Transportu Miejskiego na kupno 120 przegubowców. One także pojawią się na warszawskich ulicach w 2026 roku.

Elektryczne autobusy zasilą stołeczną flotę, podpisano kolejne umowy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Elektryczne autobusy zasilą stołeczną flotę, podpisano kolejne umowy

Autorka/Autor: mg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: ZTM Warszawa

