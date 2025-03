Wiosenna zmiana rozkładu jazdy pociągów

Prezentacja nowych pociągów SKM (wideo z 2022 roku) Źródło: TVN24

Dla pasażerów Szybkiej Kolei Miejskiej korekta rozkładu jazdy nie wiąże się z istotnymi zmianami. Jedynie na linii S2 nocne pociągi pojadą krótszą trasą. Większe zmiany szykują Koleje Mazowieckie. Niektóre pociągi pojadą na skróconych relacjach, ruch innych zostanie wstrzymany z powodu prac remontowych.

W niedzielę, 9 marca wejdzie w życie wiosenna korekta rocznego rozkładu jazdy pociągów. Będzie ona obowiązywała do 14 czerwca.

Szybka Kolej Miejska

Dla pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej nie wiąże się ona z istotnymi zmianami w kursowaniu. Zarządca infrastruktury, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, nie przewiduje realizacji prac wpływających na kursowanie pociągów SKM linii S1, S3, S4 i S40.

Niewielkie zmiany czekają na linii S2. Wybrane późnowieczorne pociągi linii S2 będą kursowały na skróconych trasach. W nocy w godzinach 0:00–4:00 – z powodu budowy nowego tunelu drogowego w Wesołej pociągi pojadą w skróconej relacji Warszawa Lotnisko Chopina – Warszawa Rembertów.

Z kolei w nocy 8/9, 9/10, 10/11 i 11/12 marca w godzinach 0:00–3:55 – z powodu budowy nowego wiaduktu w ciągu ul. Chełmżyńskiej pociągi pojadą w skróconej relacji Warszawa Lotnisko Chopina – Warszawa Wschodnia.

Przeczytaj także: Z auta do pociągu i metra. Powstaną dwa nowe parkingi P+R >>>

Koleje Mazowieckie

Zmiany czekają podróżujących kolejami Mazowieckimi. W związku z telefonicznym zapowiadaniem pociągów na odcinku Ożarów Mazowiecki – Błonie w terminie 30 maja – 14 czerwca, zmianie ulegną godziny kursowania pociągów lotniskowych oraz relacje lub godziny kursowania niektórych pociągów kursujących po linii średnicowej.

R2 Warszawa – Łuków

We wtorki, środy, czwartki i piątki, w godzinach 00:00 – 04:00, z uwagi na prace prowadzone na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna, wstrzymany zostanie ruch pociągów. Ostatni pociąg 19801 w wybranych dniach będzie zastępowany komunikacją autobusową na różnych odcinkach.

Na prośbę pasażerów postój w Kotuniu zyskały pociągi:

Nr 10122 (Siedlce godz. odj. 16:04 – Warszawa Wschodnia godz. przyj. 16:52), Nr 10124 (Siedlce godz. odj. 17:20 – Warszawa Wschodnia godz. przyj. 17:24), Nr 10126 (Siedlce godz. odj. 19:20 – Warszawa Wschodnia godz. przyj. 20:24).

R3 Warszawa – Łowicz Główny

W terminie 30 maja – 14 czerwca, z powodu prac związanych z uruchomieniem nowego systemu sterowania ruchem kolejowym, na odcinku Ożarów Mazowiecki – Błonie wprowadzone zostanie telefoniczne zapowiadanie pociągów. Część pociągów KM będzie kursowała w skróconej relacji z/do Ożarowa Mazowieckiego. Wybrane pociągi będą miały ograniczoną liczbę zatrzymań.

Zastępcza Komunikacja Autobusowa zostanie uruchomiona na odcinku Błonie – Ożarów Mazowiecki. W dni robocze na pociąg nr 12480: Błonie (godz. odj. 16:42), Błonie Rokitno (godz. odj. 16:49), Płochocin (godz. odj. 16:59), Ożarów Mazowiecki (godz. odj. 17:19). Z kolei w terminie weekendowym na pociąg 91464: Błonie (godz. odj. 16:46), Błonie Rokitno (godz. odj. 16:53), Płochocin (godz. odj. 17:03), Ożarów Mazowiecki (godz. odj. 17:23).

R31 Kutno – Sierpc

W konsekwencji prac na odcinku Raciąż – Sierpc, w terminie 22 kwietnia – 14 czerwca, na odcinku Sierpc – Płock zostanie wstrzymany ruch pociągów KM. W zamian za pociągi zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

W związku z wymianą rozjazdów na stacji Strzelce Kujawskie, przez dwa weekendy następujące po sobie, w terminach 16 maja (od godziny 20:00) do 19 maja (do godziny 04:00) oraz 23 maja (od godziny 20:00) do 26 maja (do godziny 04:00) za pociągi na odcinku Płock – Kutno zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

Dodatkowo pociąg nr 51350 relacji Sierpc odj. 12:16 – Płock przyj. 13:15 zostanie zastąpiony zastępczą komunikacją autobusową od 9 marca 2025 r.

R6 Warszawa – Czyżew

We współpracy z Polregio w godzinach popołudniowych Kolejom Mazowieckim udało się nawiązać dwa nowe skomunikowania w Czyżewie, które ułatwią podróż w obu kierunkach.

Skomunikowane pociągi to:

nr 10981 (Małkinia godz. odj. 14:15 – Czyżew godz. przyj. 14:35) z nr 10367 (Czyżew godz. odj. 14:40 – Białystok godz. przyj. 15:40), nr 10358 (Białystok godz. odj. 16:50 – Czyżew godz. przyj. 17:55) z nr 11960 (Czyżew godz. odj. 18:14 – Warszawa Wileńska godz. przyj. 19:55).

Dodatkowe zmiany w kursowaniu pociągów na linii:

pociąg nr 11960 w dni robocze został wydłużony i kursował będzie z Czyż e wa (godz. odj. 18:14), pociąg nr 11912 został skrócony i rozpocznie trasę z Łochowa (godz. odj. 18:27), w dni robocze uruchomiony został pociąg nr 11966 relacji Małkinia (godz. odj 21:27) – Tłuszcz (godz. przyj. 22:11).

Z uwagi na zapowiadanie telefoniczne pociągów na odcinku Warszawa Wileńska – Zielonka, w terminie 9-14 czerwca zmianie ulegną godziny kursowania pociągów, a część pociągów zostanie odwołana.

R82 Radom – Drzewica

W związku z pracami naprawczymi na odcinku Wolanów – Drzewica w terminie 9 marca – 19 maja, pociągi będą kursowały w zmienionych godzinach.

R9 Warszawa - Działdowo

Wydłużono z/do Działdowa relacje pociągów:

nr 15405 (nowy nr pociągu 15435) – Warszawa Zachodnia P9 (godz. odj. 13:15) - Działdowo (godz. przyj. 15:53).

Pociąg 15435 zapewni dogodniejszy popołudniowy odwóz z Ciechanowa i Mławy w kierunku Działdowa,

nr 51612 (nowy nr pociągu 51436) – Działdowo (godz. odj. 16:19) – Warszawa Zachodnia P9 (godz. przyj. 18:42).

Pociąg 51436 umożliwi dogodniejszy popołudniowy powrót z Działdowa w kierunku Mławy jak, również zapewni skomunikowanie z pociągiem Polregio nr 90604 z Olsztyna.

R91 Nasielsk – Sierpc

W terminie 9 marca – 21 kwietnia w związku z pracami remontowymi, zostanie wstrzymany ruch pociągów KM pomiędzy Raciążem a Nasielskiem. W zamian za pociągi na tym odcinku zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

W terminie 22 kwietnia – 14 czerwca ruch pociągów zostanie wstrzymany na odcinku Raciąż – Sierpc. W zamian za zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

R92 Legionowo – Tłuszcz

W terminie 9 marca – 21 kwietnia w związku z zabudową rozjazdów, na odcinku Raciąż - Tłuszcz zostanie wstrzymany ruch pociągów KM.

Przeczytaj także: Ankieterzy zapytają warszawiaków gdzie i czym podróżują >>>

Zmiany we wzajemnym honorowaniu biletów

Od 15 grudnia 2024 roku przestało obowiązywać honorowanie wszystkich rodzajów biletów WTP w pociągach Kolei Mazowieckich. Z przejazdów pociągami KM można nadal korzystać mając ważne bilety WTP dobowe i dłuższe w ramach oferty Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD.

Cały czas obowiązuje jednak wzajemne honorowanie biletów ZTM – KM na odcinku Warszawa Lotnisko Chopina – Warszawa Wschodnia – Warszawa Płudy.