Karta nieważna od trzech lat, ale się "czepiają"

Zaparkował na kopercie, miał nieważną kartę żony
Parkowanie zgodnie z zasadą "brak zasad"
Kierowca parkujący dla osób z niepełnosprawnością położył kartę za szybą w sposób uniemożliwiający odczytanie daty ważności. Gdy przyszli strażnicy miejscy, okazało się, że była ona nieważna od trzech lat i należała do żony, która miała wrócić z zakupów.

Strażnicy miejscy z V Oddziału Terenowego pilnujący przepisowego parkowania na Żoliborzu i Bielanach regularnie patrolują w dni targowe okolice bazaru na Wolumenie. Okoliczni mieszkańcy często o to proszą.

Podczas jednego z patroli we wtorek 30 września uwagę funkcjonariuszy "zwrócił niewielki, biały 'elektryk' przytulony niewinnie na kopercie dla osób z niepełnosprawnościami". Samochód miał za szybą umieszczoną niebieską kartę, jednak w taki sposób, że nie było możliwe odczytanie jej numeru ani daty ważności. Strażnicy postanowili poczekać chwilę na właściciela, jednak gdy ten nie przychodził, rozpoczęli procedurę zmierzającą do usunięcia z miejsca pojazdu.

Zaparkował na kopercie, miał nieważną kartę żony
Zaparkował na kopercie, miał nieważną kartę żony
Źródło: Straż miejska

Twierdził, że się "czepiają"

"Na widok funkcjonariuszy dokumentujących na zdjęciach ujawnione wykroczenie, kierowca nagle się pojawił. Mężczyzna był bardzo nerwowy. Działanie funkcjonariuszy nazwał 'czepiactwem wobec niewinnych ludzi', tłumacząc, że jego niepełnosprawna żona jest na zakupach, na bazarze. Strażnicy poprosili, aby okazał kartę. Nawet gdy okazało się, że jest ona od trzech lat nieważna, kierowca upierał się przy swoim. Niestety, mimo oczekiwania, uprawniona do korzystania z miejsca pasażerka nie wróciła z zakupami do auta" - przekazała w komunikacie straż miejska.

Zaparkował na kopercie, miał nieważną kartę żony
Zaparkował na kopercie, miał nieważną kartę żony
Źródło: Straż miejska

Funkcjonariusze zaproponowali kierowcy mandat, którego jednak oburzony mężczyzna nie przyjął. Strażnicy przygotowali więc wniosek o ukaranie – sprawa skończy się w sądzie.

Mandat za nieuprawniony postój na kopercie wynosi 800 złotych. Sąd może znacznie podnieść tę kwotę, jeśli uzna, że osoba bezprawnie parkowała na miejscu, a ponadto w nieuprawniony sposób korzystała z karty z symbolem wózka inwalidzkiego.

Zauważyli wystające spod auta nogi i fragment tułowia

Zauważyli wystające spod auta nogi i fragment tułowia

Białołęka
Stalowa belka zwisała z balkonu. Mogła odpaść w każdej chwili

Stalowa belka zwisała z balkonu. Mogła odpaść w każdej chwili

Praga Północ

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż miejska

