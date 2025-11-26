Radiowóz rozbity, policjanci w szpitalu

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24
Pierwszą informację o zdarzeniu i krótkie nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24.
W środę wieczorem na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Perzyńskiego doszło do poważnego wypadku.
- Zderzyły się trzy samochody osobowe, wśród nich policyjny radiowóz. Pojazdami podróżowało łącznie pięć osób, w tym dwóch funkcjonariuszy policji. Jedna osoba była zakleszczona w pojeździe. Strażacy wykonali dostęp przy użyciu narzędzi hydraulicznych - poinformował nas kpt. Paweł Baran ze straży pożarnej.
Ostatecznie trzy osoby zostały zabrane do szpitala na badania, w tym dwóch funkcjonariuszy policji. Na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej.
