Radiowóz rozbity, policjanci w szpitalu

Zderzenie z udziałem radiowozu Źródło: Adam/Kontakt24

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Pierwszą informację o zdarzeniu i krótkie nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24.

W środę wieczorem na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Perzyńskiego doszło do poważnego wypadku.

- Zderzyły się trzy samochody osobowe, wśród nich policyjny radiowóz. Pojazdami podróżowało łącznie pięć osób, w tym dwóch funkcjonariuszy policji. Jedna osoba była zakleszczona w pojeździe. Strażacy wykonali dostęp przy użyciu narzędzi hydraulicznych - poinformował nas kpt. Paweł Baran ze straży pożarnej.

Ostatecznie trzy osoby zostały zabrane do szpitala na badania, w tym dwóch funkcjonariuszy policji. Na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej.