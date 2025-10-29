Na Bielanach działają cztery zniczodzielnie

Wszystkich Świętych to dzień zadumy Źródło: Renata Kijowska/Fakty TVN

"Zostawcie znicz, niech posłuży innym! Czy wiecie, że wokół największego cmentarza w Warszawie działają zniczodzielnie? Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny - czas, gdy wielu z nas odwiedza groby bliskich. Zanim jednak kupicie nowe znicze, sprawdźcie, czy te z poprzednich lat nie nadają się do ponownego użycia" - przypomniał w komunikacie na Facebooku stołeczny ratusz.

W Warszawie działają zniczodzielnie

Na Bielanach, przy czterech wejściach na teren Cmentarza Północnego oraz przy Cmentarzu Wawrzyszewskim, działają specjalne zniczodzielnie.

"Możecie tam: zostawić niepotrzebne, ale wciąż dobre znicze, zabrać te, które zostawili inni. Projekt powstał z inicjatywy mieszkańców Bielan w ramach Budżetu Obywatelskiego w Warszawie - zaznaczyli urzędnicy.