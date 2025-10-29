Logo TVN Warszawa
Bielany

Na Bielanach działają cztery zniczodzielnie

W Warszawie działają zniczodzielnie
Wszystkich Świętych to dzień zadumy
Źródło: Renata Kijowska/Fakty TVN
Zużyty, ale jeszcze w dobrym stanie znicz może posłużyć innym. Przy wejściach do Cmentarza Północnego działają już zniczodzielnie. Punkty powstały w ramach Budżetu Obywatelskiego.

"Zostawcie znicz, niech posłuży innym! Czy wiecie, że wokół największego cmentarza w Warszawie działają zniczodzielnie? Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny - czas, gdy wielu z nas odwiedza groby bliskich. Zanim jednak kupicie nowe znicze, sprawdźcie, czy te z poprzednich lat nie nadają się do ponownego użycia" - przypomniał w komunikacie na Facebooku stołeczny ratusz.

W Warszawie działają zniczodzielnie
W Warszawie działają zniczodzielnie
Źródło: UM Warszawa

Na Bielanach, przy czterech wejściach na teren Cmentarza Północnego oraz przy Cmentarzu Wawrzyszewskim, działają specjalne zniczodzielnie.

"Możecie tam: zostawić niepotrzebne, ale wciąż dobre znicze, zabrać te, które zostawili inni. Projekt powstał z inicjatywy mieszkańców Bielan w ramach Budżetu Obywatelskiego w Warszawie - zaznaczyli urzędnicy.

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

Wszystkich Świętych
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki