Całe zajście miało miejsce w sobotę, 13 września wieczorem. Wówczas do załogi straży miejskiej z V Oddziału Terenowego patrolującej okolice ratusza na Bielanach podeszła poruszona kobieta.
5-letnie dziecko pod opieką pijanych mężczyzn
"Jak powiedziała - od długiego czasu obserwowała nieodpowiedzialne zachowanie dwóch mężczyzn, którym towarzyszyła malutka dziewczynka" – podała Straż Miejska.
Kobietę, obserwującą zdarzenie, zaniepokoiło, że opiekunowie w ogóle nie zwracali uwagi na dziecko i spożywali mocny alkohol. Kiedy strażniczka i strażnik podeszli do wskazanego przez nią przystanku, zastali dwóch mocno rozweselonych mężczyzn i przysypiającą na ławce obok nich pięciolatkę.
"Od panów czuć było alkohol, lecz bagatelizowali sytuację, twierdząc, że była to tylko 'mała seteczka'. Tymczasem minęła już 22 i dziecko wyglądało na bardzo zmęczone" – opisali strażnicy.
Ponad promil alkoholu
Na miejsce została wezwana karetka, by zbadać stan zdrowia dziecka oraz policja – celem sprawdzenia stanu dorosłych. Po przyjeździe na miejsce policjantów okazało się, że 39- i 34-latek mieli we krwi odpowiednio 1,2 oraz 1,4 promila alkoholu. Pięciolatka nie wymagała na pomocy szpitalnej.
O sytuacji została powiadomiona mama, która zabrała dziecko do domu.
Autorka/Autor: ag/PKoz
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Straż Miejska