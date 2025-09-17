Pijany 32-latek potrącił dziecko na rowerze Źródło: TVN24

Całe zajście miało miejsce w sobotę, 13 września wieczorem. Wówczas do załogi straży miejskiej z V Oddziału Terenowego patrolującej okolice ratusza na Bielanach podeszła poruszona kobieta.

5-letnie dziecko pod opieką pijanych mężczyzn

"Jak powiedziała - od długiego czasu obserwowała nieodpowiedzialne zachowanie dwóch mężczyzn, którym towarzyszyła malutka dziewczynka" – podała Straż Miejska.

Kobietę, obserwującą zdarzenie, zaniepokoiło, że opiekunowie w ogóle nie zwracali uwagi na dziecko i spożywali mocny alkohol. Kiedy strażniczka i strażnik podeszli do wskazanego przez nią przystanku, zastali dwóch mocno rozweselonych mężczyzn i przysypiającą na ławce obok nich pięciolatkę.

"Od panów czuć było alkohol, lecz bagatelizowali sytuację, twierdząc, że była to tylko 'mała seteczka'. Tymczasem minęła już 22 i dziecko wyglądało na bardzo zmęczone" – opisali strażnicy.

Ponad promil alkoholu

Na miejsce została wezwana karetka, by zbadać stan zdrowia dziecka oraz policja – celem sprawdzenia stanu dorosłych. Po przyjeździe na miejsce policjantów okazało się, że 39- i 34-latek mieli we krwi odpowiednio 1,2 oraz 1,4 promila alkoholu. Pięciolatka nie wymagała na pomocy szpitalnej.

O sytuacji została powiadomiona mama, która zabrała dziecko do domu.