Pies biegał po torach metra. Sześć stacji wyłączono z ruchu

Schody ruchome w warszawskim metrze Źródło: Olek Klekocki/tvnwarszawa.pl

Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24. Dotyczyła wstrzymania ruchu na pierwszej linii metra. Według internauty został on wstrzymany ze względu na to, że po torach podziemnej kolejki biega pies.

Informację potwierdziliśmy w metrze warszawskim. - Pies biega po torach metra. Trwają jego poszukiwania. Na miejscu działa ekopatrol. Pierwsza linia metra kursuje na trasie skróconej: Kabaty - Dworzec Gdański - powiedział po godzinie 19 Maciej Czerski z metra warszawskiego. Wyłączono z ruchu stacje: pl. Wilsona; Marymont; Słodowiec; Stare Bielany; Wawrzyszew; Młociny.

Nie wiadomo, w jaki sposób pies znalazł się na torach i czy ma właściciela. Nikt nie zgłaszał zaginięcia zwierzaka.

Około godziny 19.45 przywrócono ruch na całej trasie pierwszej linii metra. Psem zajął się ekopatrol.