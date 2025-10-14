Pies biegał po torach metra. Sześć stacji wyłączono z ruchu

Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24. Dotyczyła wstrzymania ruchu na pierwszej linii metra. Według internauty został on wstrzymany ze względu na to, że po torach podziemnej kolejki biega pies.
Informację potwierdziliśmy w metrze warszawskim. - Pies biega po torach metra. Trwają jego poszukiwania. Na miejscu działa ekopatrol. Pierwsza linia metra kursuje na trasie skróconej: Kabaty - Dworzec Gdański - powiedział po godzinie 19 Maciej Czerski z metra warszawskiego. Wyłączono z ruchu stacje: pl. Wilsona; Marymont; Słodowiec; Stare Bielany; Wawrzyszew; Młociny.
Nie wiadomo, w jaki sposób pies znalazł się na torach i czy ma właściciela. Nikt nie zgłaszał zaginięcia zwierzaka.
Około godziny 19.45 przywrócono ruch na całej trasie pierwszej linii metra. Psem zajął się ekopatrol.
Autorka/Autor: mg
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Metro Warszawskie