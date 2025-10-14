Logo TVN Warszawa
Bielany

Pies biegał po torach metra. Sześć stacji wyłączono z ruchu

Pies wbiegł na tory w metrze (zdjęcie ilustracyjne)
Schody ruchome w warszawskim metrze
Źródło: Olek Klekocki/tvnwarszawa.pl
Na stacji Słodowiec pies wbiegł na tory metra. Trwały poszukiwania zwierzaka. W związku ze zdarzeniem z ruchu wyłączono sześć stacji pierwszej linii metra. Pociągi kursowały na skróconej trasie Kabaty - Dworzec Gdański.

Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24. Dotyczyła wstrzymania ruchu na pierwszej linii metra. Według internauty został on wstrzymany ze względu na to, że po torach podziemnej kolejki biega pies. 

Informację potwierdziliśmy w metrze warszawskim. - Pies biega po torach metra. Trwają jego poszukiwania. Na miejscu działa ekopatrol. Pierwsza linia metra kursuje na trasie skróconej: Kabaty - Dworzec Gdański - powiedział po godzinie 19 Maciej Czerski z metra warszawskiego. Wyłączono z ruchu stacje: pl. Wilsona; Marymont; Słodowiec; Stare Bielany; Wawrzyszew; Młociny.

Nie wiadomo, w jaki sposób pies znalazł się na torach i czy ma właściciela. Nikt nie zgłaszał zaginięcia zwierzaka.

Około godziny 19.45 przywrócono ruch na całej trasie pierwszej linii metra. Psem zajął się ekopatrol. 

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Metro Warszawskie

Metro WarszawskieUtrudnienia w ruchuzwierzęta
