Dwa rozbite auta, trzy osoby ranne

Do zderzenia doszło w rejonie skrzyżowania ulic Maczka i Rudnickiego.

- Zgłoszenie o tym zdarzeniu wpłynęło o godzinie 9.46. Zderzyły się dwa samochody osobowe, którymi łącznie podróżowały trzy osoby. Wszystkie opuściły pojazdy o własnych siłach przed naszym przybyciem. Zostały zabrane do szpitala na dalsze badania - przekazał nam kapitan Paweł Baran z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Strażak ostrzegł, że zablokowana jest ulica Maczka w kierunku centrum. Wyłączony jest odcinek od Rudnickiego do trasy S8.

Zarząd Transportu Miejskiego ostrzega o utrudnieniach w kursowaniu kilku linii autobusowych.

"Z powodu zablokowanego przejazdu w rejonie skrzyżowania Maczka/Rudnickiego autobusy linii 103, 122, 180, 197 zostały skierowane na najbliższe możliwe przejezdne ciągi komunikacyjne" - poinformowano w komunikacie.

