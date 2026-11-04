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Bielany

Sprawdzają grunt nad Wisłą. Tu ma powstać tunel metra

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Odwierty geologiczne w okolicach brzegu Wisły
Przebieg planowanej linii metra M4 z Białołęki do Wilanowa
Źródło wideo: UM Warszawa
Źródło zdj. gł.: Rafał Trzaskowski/facebook.com
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Badania geologiczne prowadzone na trasie planowanej czwartej linii metra zbliżają się do półmetka. Obecnie prace trwają na Bielanach, w pobliżu miejsca, w którym podziemna kolej ma przekraczać Wisłę. Na całej trasie M4 zaplanowano niemal tysiąc odwiertów.

Prace prowadzone są na wysokości ulicy Gwiaździstej, przy brzegu Wisły. To właśnie w tej okolicy planowane jest przejście czwartej linii metra pod rzeką.

"Te odwierty są niezbędne, żeby dokładnie sprawdzić grunt pod przyszłą budowę - dzięki temu będziemy mogli dobrać odpowiednią technologię, a także przeprowadzić przyszłą budowę bezpiecznie" - poinformował w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Odwierty geologiczne w okolicach brzegu Wisły
Odwierty geologiczne w okolicach brzegu Wisły
Źródło zdjęcia: Rafał Trzaskowski/facebook.com

Prace geologiczne na półmetku

Jak podał Maciej Czerski z Metra Warszawskiego, podczas prac pobierane są próbki gruntu, które pozwalają określić warunki geologiczne na trasie przyszłej inwestycji. - Podczas prac pobierany jest tak zwany rdzeń gruntowy, który umożliwia poznanie warunków w podłożu. Oprócz tego pozyskiwane są próbki do badań laboratoryjnych - wyjaśnił Czerski.

Wyniki badań będą wykorzystywane przez projektantów do określenia lokalizacji przyszłych stacji oraz wyboru technologii ich budowy. W całym śladzie linii M4 zaplanowano takich odwiertów blisko tysiąc.

Maciej Czerski wskazał, że prace geologiczne są już niemal na półmetku. Ich zakończenie, podobnie jak pozostałych prac przedprojektowych, planowane jest w 2027 roku.

Autonomiczne pociągi na M4

Czwarta linia metra ma połączyć Białołękę z Wilanowem. Jej długość wyniesie ponad 26 kilometrów. Na trasie zaplanowano 23 stacje.

Jak informowaliśmy wcześniej na tvnwarszawa.pl, M4 rozpocznie swój bieg w rejonie ulicy Myśliborskiej na Tarchominie. Następnie poprowadzi przez okolice ulic Obrazkowej i Płochocińskiej, przekroczy Wisłę i dotrze na Bielany. Na Marymoncie powstanie węzeł przesiadkowy z pierwszą linią metra.

Dalej trasa pobiegnie przez Żoliborz, Wolę i Ochotę, między innymi w rejonie Ronda Radosława, Ronda Daszyńskiego, Placu Zawiszy i Placu Narutowicza. Następnie pociągi pojadą przez Mokotów, w tym Służewiec, aż do Wilanowa.

Planowane są również połączenia przesiadkowe z istniejącymi i przyszłymi liniami metra oraz koleją. Pociągi M4 mają kursować autonomicznie, bez maszynistów.

Przebieg linii M4
Przebieg linii M4
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Zaczną od strony Białołęki

Przypomnijmy, że w lipcu 2024 roku stołeczny ratusz wybrał firmę Metroprojekt do przeprowadzenia prac przedprojektowych dla czwartej linii. Wartość kontraktu wynosi 52,2 miliona złotych. Obejmuje on między innymi przygotowanie koncepcji przebiegu linii, analizy techniczne oraz dokumentację geologiczną i hydrogeologiczną.

W listopadzie 2025 roku miasto zaprezentowało pierwsze efekty prac, w tym wstępne rozwiązania dotyczące lokalizacji stacji i ich konstrukcji. Zapowiedziano wówczas, że budowa M4 rozpocznie się od strony Białołęki, choć nie wskazano konkretnego terminu rozpoczęcia robót.

Budowa do daleka przyszłość

Według wstępnych planów ratusza budowa czwartej nitki podziemnej kolejki w Warszawie ma rozpocząć się w latach 30. Dokument "Strategia Warszawy 2040+" zakłada, że linia zostanie ukończona do 2044 roku.

Ma być najbardziej obciążoną warszawskiej sieci metra. Na stacji Plac Zawiszy prognozowana liczba pasażerów może sięgać nawet 19 tysięcy na godzinę.

Przebieg i lokalizacja stacji
Przebieg i lokalizacja stacji
Źródło zdjęcia: Metro Warszawskie
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Metro WarszawskieInwestycje w Warszawie
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