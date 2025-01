Szkic koncepcyjny akademika na Bielanach - widok od strony Wolumenu Źródło: GCK Sp. z.o.o. / WSS Żoliborz "Społem"

Na Bielanach powstanie akademik. Inwestor dostał pozwolenie na wybudowanie go na działce, która stanowi dziś część bazaru Wolumen. Władze dzielnicy przekonują, że targowisko jest niezagrożone.

Akademik zostanie zbudowany na części targowiska, wzdłuż ulicy Kasprowicza. Urząd dzielnicy Bielany opublikował w piątek komunikat inwestora o uzyskaniu pozwolenia na "budynek zamieszkania zbiorowego wraz z powierzchnią handlowo-usługową". Nieruchomość będzie też miała własne miejsca parkingowe. Za inwestycję odpowiada WSS Społem "Żoliborz".

"Teren, na którym stanie zaprojektowany akademik jest obecnie zaniedbanym, pozostającym w złym stanie technicznym fragmentem bazaru Wolumen. Ten wąski pas, oddzielający główny teren targu od ulicy Kasprowicza, od lat negatywnie kontrastuje z nową, zadbaną i estetyczną zabudową stacji metra Wawrzyszew oraz przeciwległą pierzeją współczesnych budynków mieszkalnych. Projekt pozwoli na gruntowną rewitalizację zdegradowanego terenu i podniesie rangę tego obszaru, zachowując równocześnie jego oryginalną funkcję targową" - przekonuje WSS Społem "Żoliborz".

Burmistrz o Wolumenie: nie ma planów likwidacji

Zamiary inwestora zaniepokoiły mieszkańców Bielan. W mediach społecznościowych mnożą się pytania o przyszłość popularnego bazaru. Burmistrz dzielnicy Grzegorz Pietruczuk zapewnia, że pozostanie na swoim miejscu. "Nie ma żadnych planów jego likwidacji i zgodnie ze spełnioną obietnicą z zeszłego roku udało nam się przedłużyć umowę dzierżawy z kupcami na kolejną dekadę" - przekazał na Facebooku.

Burmistrz wyjaśnia, dlaczego inwestor dostał pozwolenie na budowę w tym miejscu. "Teren między ulicą Kasprowicza a Wergiliusza składa się z dwóch działek: 6/1 i 6/2. Pierwsza i mniejsza z nich - 6/1 od strony ulicy Kasprowicza - należy do Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Żoliborz "Społem", która jest użytkownikiem wieczystym tej nieruchomości od 2007 roku. Druga z działek - 6/2 o większej powierzchni - należy do miasta stołecznego Warszawy i obecnie jest wydzierżawiona organizacjom zrzeszającym kupców. To tutaj odbywa się większość z handlu prowadzona na bazarze" - przekonuje Pietruczuk.

Jak zaznacza, funkcjonowanie bazaru na drugiej działce jest zabezpieczone do 2033 roku. "Udało się to osiągnąć dzięki staraniom zastępcy burmistrza Włodzimierza Piątkowskiego we współpracy ze środowiskiem kupieckim - w szczególności z Krystyną Wilk ze Stowarzyszenia Kupców Żoliborskich Wolumen i Dariuszem Cuprjakiem ze Stowarzyszenia Kupców i Producentów Rolnych 'Wolumen'" - informuje Grzegorz Pietruczuk.

"Wolumen na stałe wpisał się w krajobraz dzielnicy i nie wyobrażamy sobie, aby mogło go tutaj zabraknąć" - dodaje burmistrz Bielan.

W związku z przewijającą się na grupach dyskusją informuję, że bazar Wolumen zostaje. Nie ma żadnych planów jego... Posted by Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany on Thursday, January 23, 2025 Rozwiń

Zamierzają stworzyć zadaszone stoiska handlowe

Inwestor zapewnia, że obszar targowiska znajdujący się na działce 6/2 pozostanie niezmieniony, a funkcjonujące tam miejsca targowe będą dalej działały jak dotychczas. Dodatkowo zapowiada, że na poziomie parteru akademika od strony Wolumenu znajdą się nowoczesne i zadaszone miejsca handlowe dla kupców.

"Rozległe zadaszenie tej przestrzeni targowej, pokryte zielenią, stanie się równocześnie tarasem rekreacyjnym dla przyszłych użytkowników budynku, w którym zaprojektowano akademik" - zachwala inwestycję w komunikacie.

Lokale usługowe są planowane także na parterze budynku od strony ulicy Kasprowicza. Mają one służyć studentom jako miejsca do nauki, siłownia czy pralnia. Podziemia budynku zajmie garaż. Wokół zaprojektowany zostanie ogólnodostępny zielony skwer z wysokimi nasadzeniami i małą architekturą.

Akademik będzie miał sześć pięter. Jego modernistyczna bryła - jak twierdzi inwestor - ma nawiązywać do projektów Marii i Kazimierza Piechotków - wybitnych architektów, którzy stworzyli najbardziej charakterystyczne osiedla Bielan. Projekt stworzyła warszawska pracownia GCK Architekci.

Plac miejscowy wciąż nie został uchwalony

Przyszłość targowiska nie pierwszy budzi obawy kupców i mieszkańców Bielan. Jak zauważają w komentarzach pod postem burmistrza Pietruczuka, obecna umowa dzierżawy chroni handel na Wolumenie jedynie przez najbliższe dziesięć lat, a w przyszłości może okazać się, że miasto przeznaczy działkę na inny cel.

Czy realizacja akademika oznacza, że część kupców będzie musiała się przenieść? Ewentualnie: ile dostaną na to czasu i czy zaproponowano im alternatywną lokalizacje? Zapytaliśmy mailowo WSS Społem "Żoliborz". Czekamy na odpowiedź.

Przypomnijmy, że w 2018 roku blisko pięć tysięcy osób podpisało petycję w obronie Wolumenu. Zawierała ona uwagi do projektu planu miejscowego dla Nowego Wawrzyszewa, który zakłada zabudowę części bazaru. Plan do dziś nie został uchwalony. Inwestor uzyskał zgodę na budowę akademika na podstawie tzw. wuzetki, czyli decyzji o warunkach zabudowy dla działki między Kasprowicza a Wergiliusza.

Aktywiści bronią Wolumenu Aktywiści bronią Wolumenu Posłuchaj Wstrzymaj Źródło: TVN24 "Udało nam się zebrać pięć tysięcy podpisów" Teraz oglądasz "Planowanie przestrzenne w Warszawie nie działa" Teraz oglądasz "Zainwestowaliśmy w to dorobek całego życia" Teraz oglądasz "Oczekiwanie społeczne jest zupełnie inne" Teraz oglądasz "Bazary są miejscem debat, dyskusji i spotkań" Teraz oglądasz