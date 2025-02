Na terenie bazaru wyrośnie akademik. Kupcom proponują handel na innej działce

Posłuchaj Wstrzymaj Akademiki drożeją, ale studenci wciąż je wybierają. Co ciekawe, nie w Warszawie są najdroższe pokoje Źródło: Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24

Sześciopiętrowy akademik ma powstać na fragmencie działki, na której działa bazar Wolumen. Inwestor dostał już pozwolenie na budowę. Władze Bielan najpierw zapewniały, że targowisko jest niezagrożone, teraz proponują kupcom przeniesienie na inną działkę.

Społem WSS Żoliborz, właściciel jednej z dwóch działek, na których jest bazar Wolumen na Bielanach, zapewnia, że bazar Wolumen zostanie, inne zdanie mają kupcy, handlujący na działce będącej własnością spółdzielców.

Chodzi o kupców, którzy w tej chwili handlują na terenie od ulicy Kasprowicza zarówno w pawilonach handlowych, jak i tzw. kupców okazjonalnych - przyjeżdżających tylko kilka dni w tygodniu.

Kupcy dostali od Społem informację, że mogą handlować na tym terenie tylko do kwietnia, teraz Społem deklaruje, że przedłuży ten czas do czerwca.

Propozycja ratusza dla kupców

Bielański ratusz, który zapewnia, że bazar Wolumen pozostanie, ma propozycję dla tych kupców. Chce udostępnić sąsiadującą działkę przy ulicy Reymonta, na której stanie ciąg pawilonów handlowych. Dzielnica oszacowała, że będzie ich około 15.

Zastępca burmistrza Bielan Włodzimierz Piątkowski podkreślił, że najważniejszą sprawą jest to, żeby kupcy handlujący na części należącej do WSS Społem, mogli nieprzerwanie prowadzić działalność. Wyjaśnił, że wynika to z dwóch względów: po pierwsze to są często rodzinne biznesy, a drugim elementem jest kwestia oczekiwania mieszkańców. - Jeśli oni stracą te miejsca pracy, to już później mieszkańcy czyli klienci, mogą do nich nie wrócić - dodał

- Szukaliśmy takiego rozwiązania, które z jednej strony zagwarantuje kupcom ciągłość działalności, a po drugie, że będą mieli formalną pewność, że te miejsca, w którym mogliby kontynuować swoją działalność będą zagwarantowane - powiedział Piątkowski.

- Żeby kupcy czuli się pewnie, proponujemy wprowadzić ich jako poddzierżawców w dokumentacji prowadzonej przez urząd Bielany - dodał. Wyjaśnił, że w tym momencie działka ta jest dzierżawiona i dzielnica zwróciła się do dzierżawców, by przyjęli kupców z terenu Społem.

Odbyło się już spotkanie kupców, dzierżawców i przedstawicieli dzielnicy. - Przedstawiliśmy kwestie kosztowe i modelu, w jaki sposób mogliby pozyskać te pawilony. Są dwie opcje: najmu albo kupna - zaznaczył Piątkowski, dodając, że ważne jest też to, że działka przy Reymonta ma dobre warunki pod względem możliwości wykonania przyłączy, co skróci czas oczekiwania na pozwolenia budowlane.

Akademik przy bazarze

Bazar Wolumen jest między ulicami Kasprowicza, Wergiliusza i Wolumen. Teren ten składa się z dwóch działek. Pierwsza i mniejsza z nich – od strony ul. Kasprowicza – należy do Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Społem Żoliborz. Jest ona użytkownikiem wieczystym tej nieruchomości od 2007 roku.

Druga, większa, należy do miasta. Do 2033 roku dzierżawi ją stowarzyszenie kupców. To tutaj odbywa się większość z handlu prowadzona na bazarze. Z kolei na mniejszej części, bliżej ulicy Kasprowicza, jest tylko kilka pawilonów handlowych.

Szkic koncepcyjny akademika na Bielanach - widok od strony Wolumenu Źródło: GCK Sp. z.o.o. / WSS Żoliborz "Społem"

Społem otrzymało pozwolenie na budowę tam akademika wraz z powierzchnią handlowo-usługową. Prezes zarządu WSS Społem Żoliborz Ewa Prokop obiecuje, że funkcja targowa tego obszaru zostanie zachowana.

- Teren, na którym stanie zaprojektowany akademik jest obecnie zaniedbanym, pozostającym w złym stanie technicznym fragmentem bazaru Wolumen. Ten wąski pas, oddzielający główny teren targu od ulicy Kasprowicza, od lat negatywnie kontrastuje z nową, zadbaną i estetyczną zabudową stacji metra Wawrzyszew oraz przeciwległą pierzeją współczesnych budynków mieszkalnych. Projekt pozwoli na gruntowną rewitalizację zdegradowanego terenu i podniesie rangę tego obszaru, zachowując równocześnie jego oryginalną funkcję targową – przekazała Prokop.

Zaznaczyła, że od strony bazaru na poziomie parteru znajdą się nowoczesne i zadaszone miejsca handlowe dla kupców. Na dachu powstanie pokryty zielenią taras rekreacyjny.

Modernistyczna bryła

Od strony ul. Kasprowicza parter pomieści lokale usługowe i przestrzenie wspólne akademika, jak miejsca do nauki, siłownia, pralnia itp. Pod ziemią będzie garaż.

- Modernistyczna bryła sześciopiętrowego budynku nawiązuje do projektów Marii i Kazimierza Piechotków – wybitnych architektów, którzy stworzyli najbardziej charakterystyczne budynki Bielan. Udogodnieniem dla użytkowników i okolicznych mieszkańców będzie zaprojektowany na części terenu ogólnodostępny zielony skwer z nowymi wysokimi nasadzeniami i staranie dobraną małą architekturą. Za projekt budynku odpowiada warszawska pracownia GCK Architekci znana z projektów dla największych ogólnopolskich inwestorów – przekazała prezes żoliborskiego Społem.

Podkreśliła, że główny obszar targowiska Wolumen się nie zmieni, a funkcjonujące tam miejsca targowe będą dalej działały tak jak dotychczas.