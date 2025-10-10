Awaria zasilania w metrze

Linia metra M1 kursowała na skróconej trasie Kabaty – Plac Wilsona. Na wyłączonym odcinku uruchomiono komunikację zastępczą.
Wyłączone były stacje: Marymont, Słodowiec, Stare Bielany, Wawrzyszew i Młociny.
Zastępcza linia autobusowa jeździła na trasie: Metro Młociny – Kasprowicza – Sacharowa – Żeromskiego – Słowackiego – Pl. Wilsona. Dodatkowo, jak wynika z komunikatu na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego, wybrane kursy linii 2 w kierunku Metro Młociny, zostają skierowane bezpośrednio do stacji metra Plac Wilsona.
Około 7:45 utrudnienia się zakończyły, trwa wygaszenie komunikacji zastępczej.
Czytaj też: Ostatni odcinek drugiej linii. Tu metro wyjedzie na powierzchnię
Autorka/Autor: dg
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa