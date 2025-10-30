Logo TVN Warszawa
Białołęka

Nie mogą zamontować kamer na latarniach w Parku Żerańskim, muszą postawić nowe słupy

|
Park Żerański, czyli nowa przestrzeń nad Wisłą
Park Żerański
Źródło: ZZW / Facebook
Nowo otwarty Park Żerański nie został od początku objęty systemem miejskiego monitoringu. Wkrótce ma się to zmienić, jednak kamer nie można zainstalować na istniejących słupach oświetleniowych, konieczne będzie ustawienie dodatkowych.
Kluczowe fakty:
  • Park Żerański to zielony teren poprzemysłowy, który został zmodernizowany. Mieszkańcy zyskali nową strefę wypoczynku i rekreacji z dostępem do linii brzegowej.
  • Na etapie przygotowania inwestycji, parku nie objęto systemem miejskiego monitoringu. O jego instalację upominają się mieszkańcy i lokalni radni.
  • Zarząd Zieleni zapowiada, że pracuje nad montażem kamer. Okazało się jednak, że nie jest możliwe zainstalowanie ich na słupach parkowego oświetlenia, bo wówczas przepadłaby gwarancja, jaką daje wykonawca inwestycji.

Park Żerański został udostępniony mieszkańcom na początku października. Jest jedynym warszawskim parkiem z dostępem do linii brzegowej. Ma on powierzchnię 13 hektarów i położony jest na zachodnim brzegu Kanału Żerańskiego, wzdłuż ulic Modlińskiej i Płochocińskiej. Dotychczas był to zdegradowany, poprzemysłowy teren, który został przekształcony w strefę rekreacji i wypoczynku.

Radna Koalicji Obywatelskiej Anna Auksel-Sekutowicz przygotowała interpelację w sprawie montażu monitoringu na terenie parku. Jak przypomniała, potrzeba instalacji kamer była "wielokrotnie zgłaszana przez mieszkańców oraz radnych".

"Monitoring w Parku Żerańskim znacząco poprawi bezpieczeństwo użytkowników i młodzieży korzystającej z parku linowego oraz pawilonu. Jego brak naraża mieszkańców na ryzyko aktów wandalizmu, kradzieży i innych incydentów, które można skutecznie ograniczyć dzięki obecności kamer" - zaznaczyła Auksel-Sekutowicz.

Park Żerański, czyli nowa przestrzeń nad Wisłą
Park Żerański, czyli nowa przestrzeń nad Wisłą
Źródło: UM Warszawa

Nie mogą zamontować kamer na istniejącym oświetleniu

Dodała, że toczyły się też w tej sprawie rozmowy między miejskimi jednostkami. W ich wyniku Zarząd Obsługi Systemu Monitoringu m.st. Warszawy zabezpieczył dwie kamery, które miały trafić w rejon przyszłego pawilonu oraz parku linowego. "Co istotne, ZOSM zadeklarował również ich późniejszą obsługę i utrzymanie, co znacząco ułatwia realizację przedsięwzięcia i minimalizuje koszty dla miasta" - podkreśliła radna.

Z jej ustaleń wynika, że Zarząd Zieleni m.st. Warszawy wskazał na konieczność montażu dwóch dodatkowych słupów pod kamery, ale poinformował jednocześnie, że nie dysponuje środkami na ten cel.

Dyrektorka-koordynatorka ds. zielonej Warszawy Magdalena Młochowska poinformowała, że Zarząd Zieleni po spotkaniach z ZOSM sprawdził początkowo możliwości techniczne montażu kamer na słupach oświetleniowych zrealizowanych w ramach inwestycji Parku Żerańskiego.

"Rozwiązanie to nie mogło być jednak wykorzystane w związku z informacją wykonawcy o niepodtrzymaniu gwarancji na słupy w sytuacji zamontowania na nich kamer" - wyjaśniła.

Park Żerański, czyli nowa przestrzeń nad Wisłą
Park Żerański, czyli nowa przestrzeń nad Wisłą
Źródło: UM Warszawa

Muszą ustawić nowe słupy

Dalej wskazała, że Zarząd Zieleni otrzymał już ofertę, zgodnie z którą zostaną zainstalowane słupy oświetleniowe z kamerami. "Aktualnie ZZW czeka na informację odnośnie terminu dostarczenia i montażu słupów" - dodała Młochowska.

Rzeczniczka ZZW Karolina Kwiecień-Łukaszewska zastrzegła w rozmowie z tvnwarszawa.pl, że koszty montażu dodatkowych słupów nie są jeszcze znane. Zapewniła jednocześnie, że zarówno ze strony ZZW, jak i ZOSM jest "dobra wola i chęć współpracy". - Dążymy do tego, żeby kamery pojawiły się na terenie parku - dodała.

Powstało wyjątkowe miejsce. Atrakcje na otwarcie nowego parku
Park nad Kanałem Żerańskim

Park Żerański oprócz swojej dotychczasowej funkcji przyrodniczej stał się miejscem rekreacji i sportu. Teren został wzbogacony o nowe nasadzenia, zachowano natomiast naturalne rumowiska w północnej części.

Poza nowymi, różnorodnymi terenami zieleni, można skorzystać również z pomostów, ścieżek rowerowych i wiat piknikowych. Ważnym elementem nowego zieleńca jest bulwar nad kanałem.

W parku wykorzystane zostały znajdujące się na miejscu techniczne elementy zagospodarowania terenu, np. polery (słupy cumownicze) i remontowane pomosty przeładunkowe.

Otwarcie Parku Żerańskiego
Otwarcie Parku Żerańskiego
Źródło: UM Warszawa

Najmłodszych z pewnością cieszy park linowy i plac zabaw. Są też miejsca wypoczynku - ponad 100 ławek i siedzisk.

W przyszłym roku planowane jest otwarcie pawilonu z funkcją gastronomiczną i ogólnodostępnym zapleczem sanitarnym, a także wodnego placu zabaw dla dzieci w ramach budżetu obywatelskiego.

