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Białołęka

Czwarta linia metra. Na Białołęce rozpoczęły się odwierty

Rozpoczęły się odwierty geologiczne na Białołęce na trasie planowanej linii metra M4
Prezes Metra Warszawskiego Jerzy Lejk o roli STP Karolin
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Metro Warszawskie
Na Białołęce wystartowały przygotowania pod budowę czwartej linii metra. W rejonie skrzyżowania Modlińskiej i Płochocińskiej dokonano odwiertów geologicznych. Wcześniej podobne badania gruntu ekipy geologów wykonały w dzielnicy Wilanów.

Zakres prac na trasie planowanej linii M4 jest jednym z największych tego typu przedsięwzięć w ostatnich latach w Warszawie i obejmuje odwierty do głębokości 52 metrów.

963 wiercenia. "Badania gruntu są niezbędne"

Plan obejmuje wykonanie m.in. 963 wierceń i tysiąc sondowań. Specjaliści przeprowadzą liczne badania laboratoryjne, które pozwolą dokładniej określić właściwości fizyczne, mechaniczne i chemiczne gruntów.

- Przygotowujemy teren pod budowę linii M4 na Białołęce - badając grunt pod powierzchnią terenu przy użyciu wiertnic. Łącznie przeprowadzimy takim sprzętem ponad 960 wierceń, w tym ponad 330 tutaj, na Białołęce. Badania gruntu są niezbędne, żeby dobrać właściwe rozwiązania technologiczne do budowy nowej linii, ustalić parametry konstrukcyjne oraz zminimalizować oddziaływanie prac budowlanych na otoczenie i zapewnić maksymalne bezpieczeństwo podczas budowy - poinformował, cytowany w komunikacie ratusza, Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

W trakcie wykonywania odwiertów pobierany jest rdzeń gruntowy, który pozwala na szczegółową ocenę budowy oraz warunków panujących w podłożu. Równocześnie pobiera się próbki gruntu przeznaczone do analiz laboratoryjnych. Sondowanie z kolei pozwala określić parametry wytrzymałościowe i odkształceniowe gruntu.

Rozpoczęły się odwierty geologiczne na Białołęce na trasie planowanej linii metra M4
Rozpoczęły się odwierty geologiczne na Białołęce na trasie planowanej linii metra M4
Rozpoczęły się odwierty geologiczne na Białołęce na trasie planowanej linii metra M4
Źródło zdjęcia: Metro Warszawskie
Rozpoczęły się odwierty geologiczne na Białołęce na trasie planowanej linii metra M4
Rozpoczęły się odwierty geologiczne na Białołęce na trasie planowanej linii metra M4
Źródło zdjęcia: Metro Warszawskie
Rozpoczęły się odwierty geologiczne na Białołęce na trasie planowanej linii metra M4
Rozpoczęły się odwierty geologiczne na Białołęce na trasie planowanej linii metra M4
Źródło zdjęcia: Metro Warszawskie
Rozpoczęły się odwierty geologiczne na Białołęce na trasie planowanej linii metra M4
Rozpoczęły się odwierty geologiczne na Białołęce na trasie planowanej linii metra M4
Źródło zdjęcia: Metro Warszawskie
Rozpoczęły się odwierty geologiczne na Białołęce na trasie planowanej linii metra M4
Rozpoczęły się odwierty geologiczne na Białołęce na trasie planowanej linii metra M4
Źródło zdjęcia: Metro Warszawskie
Rozpoczęły się odwierty geologiczne na Białołęce na trasie planowanej linii metra M4
Rozpoczęły się odwierty geologiczne na Białołęce na trasie planowanej linii metra M4
Źródło zdjęcia: Metro Warszawskie

Planowane są również badania geofizyczne, które polegają na przygotowaniu otworów wiertniczych i wprowadzeniu w nie nadajnika i odbiornika. Następnie mierzony jest czas przejścia fal sejsmicznych, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie podłoża gruntowego oraz niektórych parametrów gruntowych.

Badania nie obejmują chodników i jezdni, prowadzone są głównie w pasach zieleni. Prace planowo mają zakończyć się jesienią przyszłego roku, ponieważ do sprawdzenia są tereny wzdłuż całej przyszłej trasy linii M4, wraz z planowaną Stacją Techniczno-Postojową Polfa. Z wynikami badań będzie można wziąć się za opracowanie projektu koncepcyjnego M4.

Linia M4 przez dziewięć dzielnic

Czwarta linia metra będzie liczyć ponad 26 kilometrów długości i obejmie 23 stacje. Trasa połączy Białołękę z Wilanowem, przebiegając przez dziewięć warszawskich dzielnic. W jej przebiegu zaplanowano przekroczenie linii kolejowych, arterii drogowych oraz Wisły. Na Białołęce ma powstać stacja techniczno-postojowa Polfa wraz z tunelami prowadzącymi do linii metra.

Linia M4 swój bieg rozpocznie na przy ulicy Myśliborskiej na Tarchominie i poprowadzi przez ulice Obrazkową i Płochocińską, dalej po przekroczeniu Wisły, zahaczy o osiedle Ruda na Bielanach i połączy się na Marymoncie z M1 oraz M2 po przedłużeniu jej z Bródna. Kolejne przystanki znalazłyby się w rejonie ulicy Rydygiera na Żoliborzu, pod rondem Radosława, w okolicy Cmentarza Żydowskiego i ulicy Okopowej. Pasażerowie mogliby przesiąść się do M2 na stacji rondo Daszyńskiego albo jechać dalej na południe przez place Zawiszy i Narutowicza, przy którym pozostawiona będzie rezerwa pod przyszłe połączenie z linią M5.

Przebieg linii M4
Przebieg linii M4
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Kolejne przystanki zlokalizowane będą przy Bitwy Warszawskiej 1920 roku, Wiślickiej oraz Żwirki i Wigury (możliwa przesiadka na planowaną linią M3). Stamtąd linia odbijałaby na wschód na Służewiec, przez rondo Unii Europejskiej, rejon ulicy Smoluchowskiego i do stacji przesiadkowej z M1 przy Wilanowskiej. Docelowo ostatni przystanek znalazłby się w Wilanowie. Dojeżdżając do niego, pasażerowie mijaliby jeszcze stacje: Dolina Służewiecka, Patkowskiego i Sobieskiego.

Pięć linii metra, plan ratusza
Pięć linii metra, plan ratusza
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Budowa M4 rozpocznie się od strony Białołęki. Prace przedprojektowe dla M4 mają zakończyć się w 2027 roku.

Obsługa linii M4 ma odbywać się w autonomicznie, w pociągach nie będzie maszynistów. Będzie je obsługiwał system sterowania, który ma kontrolować prędkość jazdy, zatrzymywanie składów na stacjach, otwieranie i zamykanie drzwi.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Metro WarszawskieInwestycje w Warszawie
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