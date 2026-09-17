Białołęka Będzie nowy most nad Kanałem Żerańskim. Ogłosili przetarg Oprac. Katarzyna Kędra |

Bobry w Kanale Żerańskim (wideo archiwalne, ilustracyjne) Źródło wideo: Monika Stanke / youtube.pl Źródło zdj. gł.: SZRM

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Jak przekazał urząd dzielnicy, zakres zadania obejmuje odcinek od ulicy Ostródzkiej do ulicy Płochocińskiej o łącznej długości około dwóch kilometrów.

Można składać oferty

W projekcie przewidziano między innymi: budowę nowego mostu nad Kanałem Żerańskim z jednym pasem ruchu w każdym kierunku, budowę skrzyżowania ulicy Zdziarskiej i Płochocińskiej, budowę chodników, zapewnienie połączeń z istniejącymi ścieżkami rowerowymi oraz nasadzenia zieleni.

"W ramach zadania wykonawca opracuje dokumentację projektową oraz uzyska decyzje administracyjne niezbędne do realizacji robót budowlanych. Na realizację zadania będzie miał 30 miesięcy od dnia podpisania umowy. Oferty można składać do 26 października" - zaznaczyli urzędnicy.

Nowy most powstanie na wysokości ulicy Zdziarskiej Źródło zdjęcia: UM Warszawa

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Most ułatwi przemieszczanie się

W maju prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił, że nowa przeprawa znacząco ułatwi przemieszczanie się po dzielnicy - tym bardziej, że wraz z mostem powstanie tu cały nowy układ dróg.

Przypomniał też, że znajdujący się niedaleko most w ciągu ulicy Cieślewskich wymaga remontu. - Wiem jednak, że wyłączenie go z ruchu wiązałoby się z dużymi utrudnieniami dla mieszkańców. Dlatego pracujemy nad rozwiązaniem, które pozwoli na możliwie bezbolesne przejście przez okres inwestycji - zaznaczył Trzaskowski.

Nowy most ma powstać w ciągu ulicy Zdziarskiej Źródło zdjęcia: SZRM

Nowy most ma powstać w ciągu ulicy Zdziarskiej Źródło zdjęcia: SZRM

Co z obecnym mostem?

Most Cieślewskich spina brzegi Kanału Żerańskiego i łączy dwie ważne dla mieszkańców Białołęki ulice: Białołęcką i Płochocińską. Ma już przeszło pół wieku, a jego ostatnia większa przebudowa była realizowana ponad 30 lat temu. Betonowa konstrukcja mostu została wtedy wymieniona na stalową. Teraz konieczna jest jego gruntowna modernizacja.

Most w ciągu ulicy Cieślewskich Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

W ramach planowanych przez Zarząd Dróg Miejskich prac most zostanie rozebrany i zbudowany od nowa. Roboty mają ruszyć jeszcze w tym roku. Drogowcy analizują oferty złożone w przetargu na przebudowę przeprawy.

Prace mają trwać 16 miesięcy i zbiegać się z przebudową ulicy Białołęckiej, będącej przedłużeniem przeprawy. Początkowo drogowcy planowali przygotowanie tymczasowego mostu, ale po analizach uznali, że nie jest to korzystne ani opłacalne rozwiązanie. Jego skutkiem byłoby wydłużenie czasu inwestycji i podniesienie jej kosztów.