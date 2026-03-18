Pożar na Białołęce, czarny dym widoczny z wielu kilometrów

Pożar w okolicy Modlińskiej, Warszawa Źródło: GreG /Kontakt24

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Aspirant Łukasz Wujek z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie potwierdził zdarzenie. - Około godziny 13 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w okolicach ulicy Modlińskiej. Po przybyciu na miejsce strażacy potwierdzili pożar elewacji na terenie budowy. W tej chwili trwa ewakuacja jednej osoby przebywającej w dźwigu - poinformował. - Na ten moment nie mamy informacji, aby w zdarzeniu były osoby poszkodowane. Ogniem zajętych jest około 40, 50 metrów elewacji. Na miejscu pracują już cztery zastępy PSP, a kolejnych pięć jest w drodze - powiedział.

Pożar na Białołęce, Warszawa Źródło: Roman Buczyński/Kontakt24