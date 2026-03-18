Białołęka

Pożar na Białołęce, czarny dym widoczny z wielu kilometrów

Pożar w Warszawie
Pożar w okolicy Modlińskiej, Warszawa
Źródło: GreG /Kontakt24
Pożar w okolicy ulicy Modlińskiej. Strażacy poinformowali, że pali się elewacja na terenie budowy. Dym jest widoczny z wielu miejsc w Warszawie. Pierwsze informacje i zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Aspirant Łukasz Wujek z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie potwierdził zdarzenie. - Około godziny 13 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w okolicach ulicy Modlińskiej. Po przybyciu na miejsce strażacy potwierdzili pożar elewacji na terenie budowy. W tej chwili trwa ewakuacja jednej osoby przebywającej w dźwigu - poinformował.  - Na ten moment nie mamy informacji, aby w zdarzeniu były osoby poszkodowane. Ogniem zajętych jest około 40, 50 metrów elewacji. Na miejscu pracują już cztery zastępy PSP, a kolejnych pięć jest w drodze - powiedział.

Pożar na Białołęce, Warszawa
Źródło: Roman Buczyński/Kontakt24

Autorka/Autor: est/ec

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Beata/Kontakt24

