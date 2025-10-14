Lato w doniczce. Miasto rozdaje kwiaty z pętli autobusowych i tramwajowych

Kaczka w skrzynce z kwiatami na czwartym piętrze (materiał z 29.05.2021) Źródło: Kontakt 24/Elżbieta

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zarząd Oczyszczania Miasta rozpoczyna wymianę sezonowych nasadzeń na pętlach autobusowych i tramwajowych. Letnie kwiaty - pelargonie, begonie, gaury, szałwie i werbeny patagońskie ustępują miejsca jesiennym kompozycjom.

Rośliny, które zdobiły miasto latem, mogą przetrwać zimę i na wiosnę zakwitnąć ponownie. Dlatego ZOM zachęca mieszkańców do ich zabrania na własne balkony i do ogrodów.

Akcja rozpoczyna się w środę 15 października o 7 i potrwa do piątku 17 października. Do rozdania są pelargonie, szałwie i gaury z pętli autobusowych Żerań FSO i Rondo Wiatraczna, a także z Nowego Bemowa i Wilanowa. Rośliny można samodzielnie zabrać z kwiatowych wież, więc warto wziąć ze sobą rękawiczki i łopatki. Przydadzą się także pojemniki do transportu.

Można adoptować kwiaty z pętli Źródło: ZOM Warszawa

Jak przezimować pelargonie?

Zarząd Oczyszczania Miasta podpowiedział, jak przezimować pelargonie. Na początku należy skrócić pędy do 15-20 cm długości, usunąć żółte liście i przekwitłe kwiaty. Najdłuższe korzenie skróć tak, żeby nie były podwinięte. Następnie należy posadzić rośliny w odstępach min. 15 cm, używając dobrej ziemi.

Tak przygotowane pelargonie należy postawić w jasnym i chłodnym pomieszczeniu, np. w piwnicy, garażu, na klatce schodowej. Najlepsza temperatura w jakiej powinny przebywać to 5-10 stopni Celsjusza. Nic się nie stanie, jeżeli na krótko spadnie poniżej 0 stopni. Kwiaty należy podlewać sporadycznie. Ziemia może przeschnąć, ale nie mogą uschnąć łodygi, bo to one są najważniejszą częścią rośliny.

W połowie stycznia najlepiej podnieś temperaturę w pomieszczeniu, w którym zimują rośliny o 3-4 stopnie Celsjusza. Wtedy tez należy zacząć podlewać je intensywniej. Dobrze jest też użyć nawozu wieloskładnikowego, który pobudzi pelargonie do wzrostu.

W marcu rośliny powinny wypuścić nowe pędy. Można przyciąć ich końcówki, co pomoże w zagęszczeniu rośliny i późniejszej większej liczbie kwiatów. Około 15 maja, po zakończeniu nocnych przymrozków, pelargonie można wystawić już na zewnątrz. Potem pozostaje oczekiwanie na piękne kwiaty.