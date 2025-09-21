Trzy osoby poszkodowane po nocnym pożarze w bloku

Pożar w Warszawie na Bemowie Źródło: Danuta/ Kontakt24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o nocnym pożarze bloku przy ulicy Widawskiej 7 na warszawskim Bemowie.

Skontaktowaliśmy się z Komendą Miejską Państwowej Pożarnej w Warszawie. - Zgłoszenie do pożaru bloku przy ulicy Widawskiej 7 otrzymaliśmy o godzinie 23.43. Na miejsce zadysponowano pięć zastępów straży pożarnej w tym grupę operacyjną. Czas trwania akcji wynosił dwie godziny i 32 minuty - przekazał aspirant Jacek Zakrzewski ze stołecznej straży pożarnej.

Jak mówił, pożar pojawił się na 6. piętrze w jednym z mieszkań. Ewakuowano 50 osób.

- Trzy osoby zostały poszkodowane, dwie kobiety oraz jeden mężczyzna. Poszkodowana kobieta, która przebywała wcześniej w mieszkaniu, została przetransportowana do szpitala. Przyczynę pożaru będzie badała policja - dodał Zakrzewski.