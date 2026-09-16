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Bemowo

"Tworzymy historię". Jazdy testowe na nowym odcinku metra

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Jazdy testowe na nowym odcinku linii M2
Nowa stacja Lazurowa na linii metra M2
Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: UM Warszawa
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Budowa trzech stacji linii M2 jest już na finiszu. W sobotę tłumy mieszkańców stawiły się na dniu otwartym stacji Lazurowa. Trzy dni później nowym odcinkiem podziemnej kolejki przejechał się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

- Tworzymy historię - rozpoczęliśmy testy na bemowskim odcinku drugiej linii metra. Sprawdzamy dokładnie przejezdność nowej trasy - z myślą o bezpieczeństwie pasażerów. Trwają również prace wykończeniowe na trzech nowych stacjach, w tym na peronach oraz na Stacji Techniczno-Postojowej Mory. Prace postępują zgodnie z planem i pasażerowie skorzystają z nowego odcinka Warszawskiego Metra już za kilka miesięcy - powiedział cytowany w komunikacie prasowym urzędu miasta Rafał Trzaskowski.

15 września polityk przejechał w kabinie maszynisty przez nowy odcinek linii na Bemowie.

Wojtuś w akcji

Urzędnicy z ratusza wskazują, że zanim pierwszy pociąg metra wyjechał na nowy odcinek linii M2, trasą przejechał tzw. skrajnik mechaniczny, nazywany przez pracowników Wojtusiem - na cześć jednego z długoletnich pracowników Metra Warszawskiego, dziś już emeryta.

"Pojazd sprawdzał, czy w tunelu nie ma żadnych przeszkód, o które mógłby zahaczyć pociąg testowy. Pchany przez drezynę skrajnik przemieszczał się pomiędzy stacjami Lazurowa i Karolin z prędkością kilku kilometrów na godzinę" - informuje ratusz.

Skrajnik jest pojazdem technicznym wyposażonym w stalowe elementy, które rozkładają się po bokach i na górze. W ten sposób urządzenie odzwierciedla przestrzeń, w której bezpiecznie może poruszać się pociąg metra. Nie mogą się w niej znaleźć jakiekolwiek stałe elementy lub urządzenia techniczne.

"Podczas sprawdzania tunelów na Bemowie wykryto miejsca drobnych kolizji z tzw. skrajnią, np. za bardzo wysunięte oznakowania dla maszynistów czy tymczasowe wygrodzenia przestrzeni roboczych. Wszystkie tego typu przeszkody były na bieżąco przesuwane lub usuwane" - wyjaśniają urzędnicy,

Kontrolę zachowania skrajni, czyli wolnej przestrzeń wokół torów i w tunelu, w której może poruszać się pociąg, wykonują pracownicy Działu Torowego oraz Biura Geodezji i Nieruchomości Metra Warszawskiego przy udziale przedstawicieli budowniczych metra z firmy Gülermak.

Jazdy testowe na nowym odcinku linii M2
Jazdy testowe na nowym odcinku linii M2
Jazdy testowe na nowym odcinku linii M2
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Jazdy testowe na nowym odcinku linii M2
Jazdy testowe na nowym odcinku linii M2
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Jazdy testowe na nowym odcinku linii M2
Jazdy testowe na nowym odcinku linii M2
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Jazdy testowe na nowym odcinku linii M2
Jazdy testowe na nowym odcinku linii M2
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Jazdy testowe na nowym odcinku linii M2
Jazdy testowe na nowym odcinku linii M2
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Stacje w docelowym kształcie

Po zakończeniu tego etapu rozpoczynają się jazdy pociągu testowego. "Podczas próbnych przejazdów kontrolowana jest poprawność działania wszystkich urządzeń znajdujących się w nowych tunelach i na stacjach oraz ich współdziałanie z systemami pokładowymi pociągów obsługujących linię. Testy te rozpoczęły się w poniedziałek, 14 września i potrwają jeszcze w najbliższych dniach" - podaje ratusz.

Równolegle trwają prace wykończeniowe na trzech nowych stacjach pasażerskich. Na Lazurowej, Chrzanowie i Karolinie zamontowane są już panele ścian zatorowych oraz kasetony sufitowe. Perony stacji nabrały już ostatecznego wyglądu.

Finalnego kształtu nabierają również wejścia do stacji, na których montowane są szklane tafle, a na antresolach uzupełniane są elementy systemu informacji pasażerskiej. Ustawione zostały też bramki do wejścia na perony.

Również na Stacji Techniczno-Postojowej Mory kolejne obiekty przeszły pozytywnie kontrole Państwowej Straży Pożarnej i zostały złożone wnioski o pozwolenie na użytkowanie.

Urzędnicy deklarują, że prace budowlane na tym odcinku zakończą się w listopadzie.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Metro WarszawskieInwestycje w Warszawie
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