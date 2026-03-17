Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Tworzy się "kopuła ciepła". Miejscami może być ponad 40 stopni

Południowo-zachodnie Stany Zjednoczone zmagają się z upałami
Południowo-zachodnie Stany Zjednoczone zmagają się z upałami
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Południowo-zachodnie Stany Zjednoczone szykują się na falę upałów. Meteorolodzy przewidują, że miejscami termometry mogą pokazać ponad 40 stopni. Bardzo wysoka temperatura ma się utrzymać przez kilka dni.

Na półkuli północnej astronomiczna zima dopiero zmienia się w wiosnę. Tymczasem w południowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych w najbliższych dniach zapanują temperatury bardziej charakterystyczne dla wczesnego lata.

Może być ponad 40 stopni

Synoptycy prognozują, że najgoręcej będzie w częściach Kalifornii, Nevady i Arizony, gdzie temperatura może być o nawet kilkanaście stopni wyższa niż zwykle o tej porze roku. Według amerykańskiej Narodowej Służby Pogodowej (NWS) w Phoenix w Arizonie we środę słupki rtęci mogą wskazać ponad 38 stopni Celsjusza. Jeśli prognozy się sprawdzą, będą to najwcześniejsze ponad 30-stopniowe upały od prawie 40 lat. Miejscami w głębi lądu może być ponad 40 stopni.

Bardzo wysokie wartości na termometrach spodziewane są nawet na wybrzeżu, gdzie zwykle jest nieco chłodniej. NWS wydała ostrzeżenia przed upałem dla nadbrzeżnych regionów Kalifornii, w tym rejonu nad Zatoką San Francisco i Środkowego Wybrzeża (ang. Central Coast), gdzie temperatura może przekroczyć 30 st. C.

Południowo-zachodnie Stany Zjednoczone zmagają się z upałami
Południowo-zachodnie Stany Zjednoczone zmagają się z upałami
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

"Kopuła ciepła" utrzyma się przez wiele dni

Synoptycy przewidują, że bardzo wysoka temperatura utrzyma się przez wiele dni, aż do weekendu, a być może nawet początku następnego tygodnia. Sytuacja, w której powoli przesuwający się układ wysokiego ciśnienia "więzi" region w szponach upału, nazywana jest "kopułą ciepła" (ang. heat dome).

Meteorolodzy dodają, że podczas fali upałów bardzo gorące będą również noce, przez co trudno będzie odpocząć od skwaru. NWS zaapelowało do mieszkańców obszarów, na których zapanuje wysoka temperatura, by monitorowali stan zdrowia seniorów i innych osób znajdujących się w grupie ryzyka oraz nie organizowali wydarzeń plenerowych w najgorętsze dni.

Opracował Krzysztof Posytek/ads

Źródło: BBC, AccuWeather

Źródło zdjęcia głównego: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij:
Tagi:
USAUpałKaliforniaNevada
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom