Tworzy się "kopuła ciepła". Miejscami może być ponad 40 stopni

Południowo-zachodnie Stany Zjednoczone zmagają się z upałami

Na półkuli północnej astronomiczna zima dopiero zmienia się w wiosnę. Tymczasem w południowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych w najbliższych dniach zapanują temperatury bardziej charakterystyczne dla wczesnego lata.

Może być ponad 40 stopni

Synoptycy prognozują, że najgoręcej będzie w częściach Kalifornii, Nevady i Arizony, gdzie temperatura może być o nawet kilkanaście stopni wyższa niż zwykle o tej porze roku. Według amerykańskiej Narodowej Służby Pogodowej (NWS) w Phoenix w Arizonie we środę słupki rtęci mogą wskazać ponad 38 stopni Celsjusza. Jeśli prognozy się sprawdzą, będą to najwcześniejsze ponad 30-stopniowe upały od prawie 40 lat. Miejscami w głębi lądu może być ponad 40 stopni.

Bardzo wysokie wartości na termometrach spodziewane są nawet na wybrzeżu, gdzie zwykle jest nieco chłodniej. NWS wydała ostrzeżenia przed upałem dla nadbrzeżnych regionów Kalifornii, w tym rejonu nad Zatoką San Francisco i Środkowego Wybrzeża (ang. Central Coast), gdzie temperatura może przekroczyć 30 st. C.

"Kopuła ciepła" utrzyma się przez wiele dni

Synoptycy przewidują, że bardzo wysoka temperatura utrzyma się przez wiele dni, aż do weekendu, a być może nawet początku następnego tygodnia. Sytuacja, w której powoli przesuwający się układ wysokiego ciśnienia "więzi" region w szponach upału, nazywana jest "kopułą ciepła" (ang. heat dome).

Meteorolodzy dodają, że podczas fali upałów bardzo gorące będą również noce, przez co trudno będzie odpocząć od skwaru. NWS zaapelowało do mieszkańców obszarów, na których zapanuje wysoka temperatura, by monitorowali stan zdrowia seniorów i innych osób znajdujących się w grupie ryzyka oraz nie organizowali wydarzeń plenerowych w najgorętsze dni.

Opracował Krzysztof Posytek/ads