Świat

Samochód zderzył się ze słoniem. Trzy osoby nie żyją

Auto zderzyło się ze słoniem w Parku Narodowym Murchison Falls
Trzy osoby zginęły w zderzeniu samochodu ze słoniem w Ugandzie. Do wypadku doszło na terenie Parku Narodowego Murchison Falls, stanowiącego ostoję wielu gatunków zwierząt.

Jak podał serwis "Monitor Uganda", do wypadku doszło w niedzielę około godziny 20 czasu lokalnego (w Polsce była wtedy godzina 19). Siedmiu pracowników Urzędu Skarbowego Ugandy (URA) podróżowało vanem przez Park Narodowy Murchison Falls w zachodniej części kraju. W pewnym momencie ich drogę przeciął słoń. Kierowca nie zdążył wyhamować i uderzył w zwierzę.

Zabici i ranni po zderzeniu ze słoniem

Według policji po zderzeniu ze słoniem kierowca stracił panowanie nad kierownicą, a samochód wypadł z drogi. Trzy osoby zginęły na miejscu, a cztery pozostałe zostały ranne.

- Policjanci szybko zareagowali i przetransportowali rannych do szpitala w mieście Kiryandongo, gdzie otrzymali pierwszą pomoc - przekazał rzecznik prasowy policji Michael Kananura. Dodał, że podróżowanie przez teren parków narodowych może być niebezpieczne. - Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność podczas jazdy przez obszary chronione, szczególnie nocą, oraz przestrzegać ograniczeń prędkości, by uniknąć podobnych wypadków - zaznaczył.

Park Narodowy Murchison Falls to najstarszy i największy obszar chronionej przyrody w Ugandzie. Jego sercem jest ogromny Wodospad Murchisona. Obszar parku zamieszkują słonie afrykańskie, żyrafy, bawoły, krokodyle nilowe i setki innych cennych gatunków zwierząt.

Źródło: monitor.co.ug, Uganda Wildlife Authority
