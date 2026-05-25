Świat Samochód zderzył się ze słoniem. Trzy osoby nie żyją Agnieszka Stradecka |

Auto zderzyło się ze słoniem w Parku Narodowym Murchison Falls Źródło wideo: Uganda Police Force/X Źródło zdj. gł.: Uganda Police Force/X

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak podał serwis "Monitor Uganda", do wypadku doszło w niedzielę około godziny 20 czasu lokalnego (w Polsce była wtedy godzina 19). Siedmiu pracowników Urzędu Skarbowego Ugandy (URA) podróżowało vanem przez Park Narodowy Murchison Falls w zachodniej części kraju. W pewnym momencie ich drogę przeciął słoń. Kierowca nie zdążył wyhamować i uderzył w zwierzę.

Zabici i ranni po zderzeniu ze słoniem

Według policji po zderzeniu ze słoniem kierowca stracił panowanie nad kierownicą, a samochód wypadł z drogi. Trzy osoby zginęły na miejscu, a cztery pozostałe zostały ranne.

- Policjanci szybko zareagowali i przetransportowali rannych do szpitala w mieście Kiryandongo, gdzie otrzymali pierwszą pomoc - przekazał rzecznik prasowy policji Michael Kananura. Dodał, że podróżowanie przez teren parków narodowych może być niebezpieczne. - Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność podczas jazdy przez obszary chronione, szczególnie nocą, oraz przestrzegać ograniczeń prędkości, by uniknąć podobnych wypadków - zaznaczył.

Park Narodowy Murchison Falls to najstarszy i największy obszar chronionej przyrody w Ugandzie. Jego sercem jest ogromny Wodospad Murchisona. Obszar parku zamieszkują słonie afrykańskie, żyrafy, bawoły, krokodyle nilowe i setki innych cennych gatunków zwierząt.

. @M_Kananura "Three (03) people died and four (04) others sustained injuries following a fatal road crash involving motor vehicle registration number UA 20121AA (Toyota Hiace) & a crossing elephant.



The crash occurred on the night of 24th May 2026 at approximately 8:00 p.m.… pic.twitter.com/YR99i98oKp — Uganda Police Force (@PoliceUg) May 25, 2026 Rozwiń