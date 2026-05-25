Samochód zderzył się ze słoniem. Trzy osoby nie żyją
Jak podał serwis "Monitor Uganda", do wypadku doszło w niedzielę około godziny 20 czasu lokalnego (w Polsce była wtedy godzina 19). Siedmiu pracowników Urzędu Skarbowego Ugandy (URA) podróżowało vanem przez Park Narodowy Murchison Falls w zachodniej części kraju. W pewnym momencie ich drogę przeciął słoń. Kierowca nie zdążył wyhamować i uderzył w zwierzę.
Zabici i ranni po zderzeniu ze słoniem
Według policji po zderzeniu ze słoniem kierowca stracił panowanie nad kierownicą, a samochód wypadł z drogi. Trzy osoby zginęły na miejscu, a cztery pozostałe zostały ranne.
- Policjanci szybko zareagowali i przetransportowali rannych do szpitala w mieście Kiryandongo, gdzie otrzymali pierwszą pomoc - przekazał rzecznik prasowy policji Michael Kananura. Dodał, że podróżowanie przez teren parków narodowych może być niebezpieczne. - Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność podczas jazdy przez obszary chronione, szczególnie nocą, oraz przestrzegać ograniczeń prędkości, by uniknąć podobnych wypadków - zaznaczył.
Park Narodowy Murchison Falls to najstarszy i największy obszar chronionej przyrody w Ugandzie. Jego sercem jest ogromny Wodospad Murchisona. Obszar parku zamieszkują słonie afrykańskie, żyrafy, bawoły, krokodyle nilowe i setki innych cennych gatunków zwierząt.