Świat Polska turystka zginęła w słowackich Tatrach Oprac. Krzysztof Posytek |

Dariusz Tumulec, ordynator SOR w Zakopanem, o turystach rażonych piorunem na Giewoncie Źródło zdj. gł.: Horska Zachranna Służba

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło w piątek w Parku Narodowym Słowacki Raj. 67-letnia kobieta około godziny 9 odłączyła się od grupy w wąwozie Piecky, obawiając się trudności związanych z pokonywaniem szlaku z drabinkami i łańcuchami. Jej towarzysze mieli pokonać trasę i wrócić tym samym szlakiem.

Odłączyła się od grupy i zginęła

Gdy kobieta rozstała się z grupą, nie udało się z nią nawiązać kontaktu telefonicznego. Jej towarzysze zawiadomili policję, która zwróciła się do Horskiej Zachrannej Służby (HZS) o pomoc w poszukiwaniach.

W akcji wzięło udział siedmiu ratowników ze Słowackiego Raju, dwóch specjalistów wyposażonych w drona z urządzeniem do lokalizowania telefonów komórkowych oraz trzech przewodników z psami tropiącymi. W działania zaangażowano również służby policyjne odpowiedzialne za ustalanie danych lokalizacyjnych. Niestety, ratownicy znaleźli ciało kobiety, które znajdowało się w stromym terenie wąwozu, poniżej Wielkiego Wodospadu. Zwłoki przetransportowano do miejscowości Hrabuszice.

Dron wyposażony w urządzenie do wyszukiwania w telefonie komórkowym na łące, w tle pojazdy straży pożarnej Źródło zdjęcia: Horska Zachranna Służba