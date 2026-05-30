Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Polska turystka zginęła w słowackich Tatrach

|
Polska turystka zginęła w słowackiej części Tatr
Dariusz Tumulec, ordynator SOR w Zakopanem, o turystach rażonych piorunem na Giewoncie
Źródło zdj. gł.: Horska Zachranna Służba
Polska turystka zginęła podczas wycieczki po słowackiej części Tatr. Kobieta odłączyła się od swojej grupy. Akcję poszukiwawczą prowadzili słowaccy ratownicy.

Do wypadku doszło w piątek w Parku Narodowym Słowacki Raj. 67-letnia kobieta około godziny 9 odłączyła się od grupy w wąwozie Piecky, obawiając się trudności związanych z pokonywaniem szlaku z drabinkami i łańcuchami. Jej towarzysze mieli pokonać trasę i wrócić tym samym szlakiem.

Odłączyła się od grupy i zginęła

Gdy kobieta rozstała się z grupą, nie udało się z nią nawiązać kontaktu telefonicznego. Jej towarzysze zawiadomili policję, która zwróciła się do Horskiej Zachrannej Służby (HZS) o pomoc w poszukiwaniach.

W akcji wzięło udział siedmiu ratowników ze Słowackiego Raju, dwóch specjalistów wyposażonych w drona z urządzeniem do lokalizowania telefonów komórkowych oraz trzech przewodników z psami tropiącymi. W działania zaangażowano również służby policyjne odpowiedzialne za ustalanie danych lokalizacyjnych. Niestety, ratownicy znaleźli ciało kobiety, które znajdowało się w stromym terenie wąwozu, poniżej Wielkiego Wodospadu. Zwłoki przetransportowano do miejscowości Hrabuszice.

Dron wyposażony w urządzenie do wyszukiwania w telefonie komórkowym na łące, w tle pojazdy straży pożarnej
Dron wyposażony w urządzenie do wyszukiwania w telefonie komórkowym na łące, w tle pojazdy straży pożarnej
Źródło zdjęcia: Horska Zachranna Służba
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
53 min
pc
Gdzie jest granica? "Im jestem starszy, tym łatwiej mi powiedzieć 'nie'"
Monika Olejnik
51 min
pc
"Starsze pokolenie odeszło. Jest nie do zastąpienia"
Monika Olejnik
36 min
pc
Lekceważymy, a potem jest zaskoczenie. Kiedy powinna zapalić się czerwona lampka?
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
TatryWypadekSłowacja
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Eksplozja gazu w Dallas
Wybuch gazu. Strażacy nie zdążyli ewakuować budynku
TVN24
Wołodymyr Zełenski
Jednostka wojskowa imienia "bohaterów UPA". MSZ Ukrainy zabrało głos
TVN24
1920x1080_4800_hp-0082
Nerwy, płacz, wstyd. Wymarzona komunia zamieniła się w koszmar
TVN24
Burze, piorun
Ostrzeżenia IMGW w 11 województwach
Droga opadów deszczu i burz w sobotę
Strefa opadów i burz. Zobacz jej wędrówkę na mapach
Prognoza
Polskie F-35 "bez radarów"? Nie te
F-35 przyleciały do Polski "bez radarów"? Które to myśliwce
Michał Istel
Ulica Łużycka w Zgorzelcu
Znalazł na ulicy milion w worku i już nie oddał
TVN24
Lech Wałęsa
Wałęsa: publicznie zdjąłem flagę ukraińską z piersi
TVN24
Młodzież (zdjęcie ilustracyjne)
Nie pracują, nie kształcą się. Mówią, że to "stracone pokolenie"
TVN24
Radosław Sikorski
Decyzja Zełenskiego, zapowiedź Nawrockiego. Sikorski komentuje
TVN24
Kosiniak Bez Kitu
Ruch MON po decyzji Zełenskiego
Mikołaj Stępień
24 min
Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak
PremieraZnaleźliśmy informacje, które rozbrajają propagandę PiS
TVN24
W Polsce co roku diagnozuje się raka płuca u ponad 23 tys. osób
Nowe badanie w programie przesiewowym. Wykrywa jedną z najgroźniejszych chorób
TVN24
Łatwogang wydał oświadczenie na Instagramie
Łatwogang nagrał "pożegnanie". "Ale od razu mówię..."
TVN24
Rozbój na Chmielnej
Brutalny rozbój w centrum Warszawy. Policja publikuje nagranie i szuka sprawców
WARSZAWA
Robert Bąkiewicz
Jest decyzja sądu w sprawie Bąkiewicza
TVN24
Nowe Delhi, Indie
Największy bunt wobec premiera od 12 lat. Wszystko przez jedną wypowiedź
TVN24
- Pamiętam moment wystawiania wózka i moment przytrzaśnięcia drzwi - opowiada Dominik.
17-letni Dominik stracił nogi. Porażające wyniki kontroli w Kolejach Mazowieckich
WARSZAWA
Pamela Bondi i Donald Trump
Trump zwolnił ją z pracy, później usłyszała diagnozę
TVN24
1 godz 30 min
_smierc_na_morzu3
"Podróż VIP" zamieniła się w koszmar. "Nie mogłam uwierzyć, że dzieje się to w UE"
Pilne
Szef MSWiA: kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów
TVN24
11 min
posel witczak
Poseł wynajmuje auto za 4,5 tysiąca miesięcznie. Tak się tłumaczy
TVN24
kierowczyni cnn
"Widziałem panią z telefonem w dłoni". Niecodzienna kontrola drogowa
TVN24
imageTitle
Młoda gwiazda odepchnęła dziecko? Niejednoznaczne nagranie
EUROSPORT
Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim
Dwa Black Hawki pomagają przy pożarze, trzy stoją w hangarze. Dlaczego?
Bartosz Żurawicz
złoto sztabki złota w banku
Setki sztabek złota w domu byłego urzędnika. Oto jak je zdobył
Maciej Wacławik
imageTitle
Groźny upadek na korcie. Powracający problem na Rolandzie Garrosie
EUROSPORT
Donald Tusk
Tusk: decyzja Zełenskiego jest niepokojąca
Mikołaj Gątkiewicz
Pędził Astonem Martinem 236 kilometrów na godzinę
Pędził luksusowym autem ponad 200 na godzinę. Kierowca z Niemiec słono zapłacił
TVN24
Sejm
Posłowie o "poślubieniu psa". "Skandaliczne"
Marcin Złotkowski
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom