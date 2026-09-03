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Opryski blisko stolicy. Grecja walczy z niebezpiecznym wirusem

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Komar brzęczący (Culex pipiens) - zdj. ilustracyjne
Komary zabijają więcej ludzi niż wojny. Naukowcy sięgają po sztuczną inteligencję
Źródło wideo: Remigiusz Skierski/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Gmina Paleo Faliro na południu Aten, przeprowadzi w czwartek awaryjne opryski przeciwko komarom. Decyzję podjęto po wykryciu w tej okolicy potwierdzonego przypadku zakażenia wirusem Zachodniego Nilu i apelu lekarzy.

Akcja zaplanowana została na czwartek po południu i obejmie przede wszystkim okolice ulicy Zaimi. Opryski będą prowadzone w promieniu 300 metrów od tego miejsca. Władze gminy apelują do mieszkańców objętego działaniami terenu o pozostanie w domach podczas oprysku oraz przez co najmniej trzy godziny po jego zakończeniu. W czasie prowadzenia akcji należy również pozostawić zamknięte drzwi i okna.

Szczególne zalecenia dotyczą także zwierząt domowych. Należy trzymać je w pomieszczeniach podczas oprysku. Z terenów zewnętrznych powinny zostać usunięte również pojemniki z jedzeniem i wodą. Mieszkańcy proszeni są ponadto o niewieszanie ubrań na zewnątrz. Przed rozpoczęciem oprysku powinni również wnieść do domów zabawki dziecięce oraz inne przedmioty codziennego użytku znajdujące się na zewnątrz.

Wirus rozprzestrzenia się w Grecji

Działania mają ograniczyć liczbę komarów na obszarze, w którym potwierdzono przypadek zakażenia wirusem Zachodniego Nilu. W związku z rosnącą liczbą zakażeń wirusem Ateńskie Stowarzyszenie Lekarzy (ISA) zaapelowało w ostatnim tygodniu sierpnia o wprowadzenie bardziej rygorystycznych działań z zakresu zdrowia publicznego, które pomogą powstrzymać dalsze rozprzestrzenianie się wirusa w aglomeracji ateńskiej.

"Tegoroczna sytuacja jest szczególnie niepokojąca" - oceniło ISA i wskazało na wyraźną różnicę w porównaniu z latami 2022-2023. Wówczas w Attyce nie odnotowano żadnych lokalnie nabytych przypadków zakażeń u ludzi, choć wirus Zachodniego Nilu krążył w innych regionach Grecji. W tym roku w kraju obserwowany jest gwałtowny wzrost liczby zakażeń. Według najnowszych danych Krajowej Organizacji Zdrowia Publicznego (EODY), do 19 sierpnia w całej Grecji odnotowano 157 przypadków zakażeń nabytych lokalnie oraz 13 zgonów.

ISA podkreśliło, że działania profilaktyczne nie powinny być rozpoczynane dopiero po pojawieniu się zachorowań wśród ludzi. Zdaniem stowarzyszenia konieczne są wczesne, systematyczne działania mające na celu ograniczenie populacji komarów. Powinny one obejmować między innymi opryski chemiczne, eliminowanie miejsc rozrodu owadów, nadzór entomologiczny oraz interwencje oparte na wynikach monitoringu.

Źródło: Ekathimerini
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Tagi:
owadyGrecjaChoroby zakaźne
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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