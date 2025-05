Jest ponad 30 stopni, a ma być jeszcze więcej

Gorące powietrze znad Afryki dotarło do południa Hiszpanii. Sprawiło, że w niedzielę w Andaluzji temperatura w niektórych miastach przekroczyła 30 stopni Celsjusza. To nie koniec gorącej aury. Z prognoz hiszpańskiej służby meteorologicznej AEMET wynika, że ten tydzień będzie bardzo ciepły. Z każdym dniem temperatura będzie rosnąć, a w czwartek może sięgnąć nawet 35 st. C.

Gorąco w Sewilli

Z prognoz meteorologów AEMET wynika, że we wtorek w stolicy Andaluzji - Sewilli temperatura maksymalna wyniesie 32 st. C, podczas gdy minimalna, a więc nocna, utrzyma się na poziomie 16-17 st. C. Kolejny dzień, czyli środa, również ma być gorący. Termometry mają pokazać 33-34 st. C. W nocy temperatura oscylować ma wokół 19 st. C.