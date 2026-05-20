Świat

Chronią się przed turystami w trudno dostępnych miejscach

Mniszka śródziemnomorska
Odradza się populacja fok w Bałtyku. "Takiej liczby tych zwierzaków jeszcze nigdy tam nie widziałem"
Zagrożone wyginięciem foki z Grecji opracowały sposób ucieczki przed turystami. Mniszki śródziemnomorskie wykorzystują niedostępne dla ludzi jaskinie, by odpocząć od zgiełku. Jest to szczególnie ważne w okresie, gdy na świecie pojawiają się młode.

Możliwość podziwiania dzikiej przyrody przyciąga wiele osób nad Morze Jońskie. W okresach największego ruchu turystycznego obserwatorów jest jednak tak dużo, że powoduje to stres wśród zwierząt. Na łamach czasopisma naukowego "Oryx" opisany został jeden ze sposobów, w jaki mogą one radzić sobie z negatywnymi skutkami wizyt turystów.

Uciekają przed turystami do podwodnych komór

Zespół badawczy z Włoch, Grecji, Hiszpanii i Szwajcarii skupił się na mniszkach śródziemnomorskich (Monachus monachus) zamieszkujących okolice greckiej wyspy Formicula. Jest ona położona niedaleko Lefkady i stanowi popularny cel wypraw nurkowych. Dotychczas mniszki lubiły wylegiwać się na jej brzegach, jednak wzmożony od pewnego czasu ruch turystyczny zmusił wiele z nich do szukania schronienia w innych miejscach.

W miesiącach letnich ludzie niepokoją te zwierzęta, pragną nawiązać z nimi kontakt, zrobić im zdjęcia i bardzo często bezmyślnie podążają za nimi, co je stresuje. Ponadto wchodzą do przybrzeżnych jaskiń, w których się rozmnażają, co często powoduje, że młode oddzielają się od matek. Zespół naukowców niedawno odkrył, że ssaki te szukają spokoju w nietypowych miejscach - małych, podwodnych komorach, do których ciężko jest się dostać. Takie schowane przed ludźmi jaskinie, wypełnione bąbelkami powietrza, mogą zapewnić mniszkom ciszę.

Naukowcy podejrzewali, że zwierzęta mogą ukrywać się w podwodnych, wypełnionych bąbelkami komorach, ale chcieli to potwierdzić. Wobec tego zainstalowali dwie kamery. Jedną umieścili w głównej jaskini, w której wcześniej często widywano mniszki, a druga została schowana do wodoszczelnej obudowy i ustawiona przy wejściu do komory, którą wypełniały bąbelki. Kamery rejestrowały życie mniszek przez 141 dni - w krótkim okresie w lipcu 2020 roku, a następnie w dłuższym, od czerwca do października, w 2021 roku.

Z zebranych nagrań wynikało, że podczas całego okresu monitoringu mniszki korzystają głównie z jaskini bąbelkowej - przez 119 dni, a z głównej jedynie przez zaledwie 30 dni.

"Te trudno dostępne i niepozorne komory mogą nie tylko zapewniać schronienie przed ingerencją człowieka, ale także pełnić rolę miejsc odpoczynku" - wyjaśnili autorzy badania w swoim artykule.

Mniszka śródziemnomorska jest jednym z najbardziej narażonych na wyginięcie gatunków fok na świecie. Występuje tylko we wschodnich wodach Morza Śródziemnego i wschodniego Atlantyku.

Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
