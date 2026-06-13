Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Deszczowy front wędruje przez Polskę. Radar opadów

Damian Dziugieł
Krzysztof Posytek
Zespół autorów
Oprac. Damian DziugiełOprac. Krzysztof Posytek
|
Popada deszcz
Wędrówka strefy opadów w sobotę
Źródło wideo: Ventusky.com
Źródło zdj. gł.: bahadirbermekphoto/AdobeStock
W sobotę przez Polskę wędruje front, niosąc opady deszczu. Po południu lokalnie rozwiną się na nim burze, z których miejscami może spaść grad. Zobacz mapy i dowiedz się, gdzie warto przygotować dziś parasol.

Jak opisuje nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, Polska dostała się pod wpływ wiru niżowego Sabina znad południowej Skandynawii. Od zachodu wkracza związany z nim front o charakterze chłodnym, który jest pchany w głąb kraju przez atlantyckie masy powietrza polarnego. Na froncie kłębią się chmury, z których pada deszcz.

Gdzie w sobotę popada i zagrzmi

Zgodnie z informacjami naszego synoptyka Damiana Zdonka w sobotę około godziny 6 strefa frontu okluzji (będący kombinacją frontu chłodnego i ciepłego) rozciągała się od Pomorza, przez Ziemię Łódzką, po Małopolskę. Występowały na niej całkowite zachmurzenie oraz słabe i umiarkowane opady deszczu.

Jak dodaje synoptyk, przed frontem napływa nieco cieplejsze powietrze polarne, a za frontem - chłodna i wilgotna masa powietrza. Po przejściu frontu utworzą się w niej liczne chmury Cumulonimbus z przelotnymi opadami deszczu.

Zdonek podaje, że na froncie lokalnie powstaną burze, podczas których będzie silnie wiać, w porywach do 60-80 kilometrów na godzinę. Lokalnie, zwłaszcza na północy Polski, pojawią się opady drobnego gradu. Przed burzami w wielu województwach ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Unton-Pyziołek po południu wędrujący front znajdzie się nad wschodnimi regionami Polski. W kolejnych godzinach będzie poruszać się dalej na wschód, by w końcu odejść poza nasze granice.

Czy oznacza to koniec deszczowych dni? Według naszej synoptyk wcale się na to nie zapowiada - w niedzielę i na początku kolejnego tygodnia wir niżowy znad Skandynawii wciąż będzie miał decydujący wpływ na pogodę w naszym kraju.

CZYTAJ TEŻ: Sabina niesie porcję chłodu. Potem czeka nas zmiana

Mapa i radar opadów

Redagowała ast

Źródło: tvnmeteo.pl
ZOBACZ TAKŻE:
5 min
pc
Udawała rozmowę przez telefon? Dziennikarz zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał
TVN24
54 min
Czarny łabędź. Amira
"Jest w szpitalu i nie chce umrzeć, ale umrze". Wstrząsające nagranie
29 min
czarno na bialym coz szkodzi rozliczyc
Cóż szkodzi rozliczyć… Głos zabierają posłowie, którzy są na szczycie rankingu
Czarno na białym
Udostępnij:
Tagi:
deszczpogodaprognoza pogody
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Burza, ciemne chmury, gwałtowna pogoda
Burzowa sobota. Alarmy w 11 województwach
Prognoza
Grad w Krasnymstawie
Pokazaliście, jak wyglądały piątkowe burze
Polska
Piorun
Gdzie jest burza? Tu wciąż słychać grzmoty
Polska
Ambystoma meksykańska shutterstock_2679244185
Szał w czasie mundialu i apel przyrodników
Świat
Rozpoczął się mundial
Ten mundial może być rekordowy. To nie jest dobra wiadomość
Świat
Czerwony mak kwiaty slonce shutterstock_2041408559
Do gry wkroczy antycyklon. Kiedy zrobi się cieplej
Prognoza
Larwa muchy śrubowej
Żywi się mięsem, wykryli ją w kolejnym stanie. Atakuje też psy
Świat
Na Oceanie Spokojnym rozwinęło się El Nino
Jednym przyniesie susze, innym ulewy. To El Nino może być rekordowe
Świat
Zarządca jednej z plaż na Sardynii zabronił używania parasoli osobom w wieku od 10 do 65 lat
Kontrowersyjny zakaz na włoskiej plaży
Świat
Giżycko
Urodziny TVN24 w Giżycku. Jaka będzie pogoda
Prognoza
Tornado przetacza się przez Illinois
Wielka trąba powietrzna wirowała nad polem
Świat
Noc, burza
Gdzie jest burza? Miejscami słychać grzmoty
Polska
Szczecin
Ciemne chmury, a potem ściana deszczu. Nagranie poklatkowe
Polska
Po intensywnych opadach deszczu wezbrały rzeki w Małopolsce
Wezbrały tatrzańskie potoki. Przekroczony stan ostrzegawczy
Polska
Burze
Burzowy czwartek. Tutaj ostrzega IMGW
Polska
Rzeka gradu
Rzeka gradu. Załamanie pogody na zdjęciach i nagraniach
Polska
Niedźwiedź przechadzał się obok tatrzańskiego szlaku
"Przeżyliśmy niezły moment". Niecodzienne nagranie z Tatr
Polska
Będzie deszczowo
Burze i ulewy nas nie opuszczą. Co nas czeka?
Prognoza
Smog w Meksyku
Mogą grać wolniej i więcej faulować. Wszystko przez smog
Smog
Małe lisy wychodzą na świat
Niedoliski wychodzą z nory. Urocze nagranie
Polska
Deszczowa pogoda w Nowym Jorku
Grad, silny wiatr, a nawet tornado. Nawałnice zmierzają do Nowego Jorku
Świat
Poziom wody (zdjęcie poglądowe)
Ulewy w Polsce. Żółte i pomarańczowe ostrzeżenia hydrologiczne
Prognoza
Wędrówka opadów nad Polską
Wędrówka opadów nad Polską. Mapa i radar
Polska
Burza, ulewa, grad
Kolejny region objęty alertem RCB
Prognoza
Burza, noc, pioruny, Polska
Tu wieczorem słychać grzmoty
Polska
Powodzie błyskawiczne na Wielkich Równinach zaskoczyły kierowców
Po załamaniu pogody ratowali ludzi z aut i dachów
Świat
Sypnęło gradem w mieście Balerna w Szwajcarii
Spadł grad. Był wielkości brzoskwini
Świat
Ulewa, deszcz
Szykują się rządy niżów. Przyniosą dużo deszczu
Prognoza
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Niedźwiedź zaatakował kobietę na parkingu przed świątynią
Świat
Gęsta warstwa popiołu pokryła część Morza Bismarcka
Szara tafla w kluczowej cieśninie. Zagraża lokalnym społecznościom
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom