Pogoda. Będzie się robić coraz cieplej. Co nas czeka w weekend?

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: ventusky.com

W dalszym ciągu w Europie Środkowej utrzymuje się stabilny wyż Jannis, którego centrum w czwartek zbliży się od zachodu do Polski. Stanowi on trwałą blokadę typowej cyrkulacji strefowej, którą omijają ośrodki niżowe i aktywne strefy frontowe. W czwartek ta antycyklonalna blokada przyjmie dodatkowo charakterystyczny układ, w obrębie którego cyrkulacja powietrza będzie przypominać kształt greckiej litery omega.

Blokadę będzie tworzyć położony centralnie silny wyż, wraz z umieszczonymi po jego obu stronach stacjonarnymi niżami, które ustabilizują cały układ. To bardzo charakterystyczny wzorzec pogodowy, a my znajdować się będziemy w jego zasięgu nawet do 12-13 marca.

W tym czasie w Polsce dominować będzie pogodna aura, bez opadów. Dodatkowo od soboty zrobi się jeszcze cieplej, ponieważ znajdziemy się w osi klina ciepła rozwijającego się we wspomnianym układzie. Z kierunków południowych napływać będzie powietrze pochodzenia zwrotnikowego, a w całym kraju w najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy wartości dwucyfrowe.

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek w północnej połowie kraju pojawi się zachmurzenie duże do umiarkowanego. W godzinach porannych dodatkowo wystąpią stopniowo zanikające mgły i towarzyszące im niskie chmury. Z kolei w południowych regionach chmur będzie mało albo wcale. Padać nie powinno. Temperatura maksymalna wyniesie od 7-9 st. C na północnym wschodzie do 10-12 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr będzie północno-zachodni na wschodzie i w centrum, a zmienny na zachodzie. Powieje umiarkowanie i słabo.

Kolejnego dnia, czyli w piątek, dominować będzie pogodna i słoneczna aura, bez opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8-10 st. C na północnym-wschodzie do 13-14 st. C na zachodzie i południu kraju. Powieje słaby wiatr z południowego wschodu.

Pogoda na weekend

Pogodnie i słonecznie będzie przez cały weekend. W sobotę termometry wskażą maksymalnie od 10-11 st. C na północnym-wschodzie do 13-15 st. C, a lokalnie nawet do 16-17 st. C na południowym zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i zmienny.

W niedzielę również dominować będzie pogoda słoneczna, bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 10-11 st. C na północnym wschodzie do 13-15 st. C i lokalnie 16-17 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zmienny do południowo-wschodniego.

Pogoda na poniedziałek

Nowy tydzień przywita nas sporą dawką słońca i brakiem opadów. W poniedziałek na termometrach zobaczymy od 11-12 st. C na północnym-wschodzie do 14-16 st. C i lokalnie 17-18 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr powieje z kierunków południowych, przeważnie będzie słaby i umiarkowany, tylko w górach lokalnie silny i porywisty.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: ventusky.com