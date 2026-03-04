Logo TVN24
Polska

Pogoda. Będzie się robić coraz cieplej. Co nas czeka w weekend?

shutterstock_1641211024_1
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: ventusky.com
W najbliższych dniach Polska znajdzie się w zasięgu stabilnego wzorca pogodowego. Oznaczać to będzie dominację słonecznej i pogodnej aury. Z każdym dniem będzie się robiło coraz cieplej.
W dalszym ciągu w Europie Środkowej utrzymuje się stabilny wyż Jannis, którego centrum w czwartek zbliży się od zachodu do Polski. Stanowi on trwałą blokadę typowej cyrkulacji strefowej, którą omijają ośrodki niżowe i aktywne strefy frontowe. W czwartek ta antycyklonalna blokada przyjmie dodatkowo charakterystyczny układ, w obrębie którego cyrkulacja powietrza będzie przypominać kształt greckiej litery omega.

Blokadę będzie tworzyć położony centralnie silny wyż, wraz z umieszczonymi po jego obu stronach stacjonarnymi niżami, które ustabilizują cały układ. To bardzo charakterystyczny wzorzec pogodowy, a my znajdować się będziemy w jego zasięgu nawet do 12-13 marca.

W tym czasie w Polsce dominować będzie pogodna aura, bez opadów. Dodatkowo od soboty zrobi się jeszcze cieplej, ponieważ znajdziemy się w osi klina ciepła rozwijającego się we wspomnianym układzie. Z kierunków południowych napływać będzie powietrze pochodzenia zwrotnikowego, a w całym kraju w najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy wartości dwucyfrowe.

Klatka kluczowa-268251
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek w północnej połowie kraju pojawi się zachmurzenie duże do umiarkowanego. W godzinach porannych dodatkowo wystąpią stopniowo zanikające mgły i towarzyszące im niskie chmury. Z kolei w południowych regionach chmur będzie mało albo wcale. Padać nie powinno. Temperatura maksymalna wyniesie od 7-9 st. C na północnym wschodzie do 10-12 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr będzie północno-zachodni na wschodzie i w centrum, a zmienny na zachodzie. Powieje umiarkowanie i słabo.

Kolejnego dnia, czyli w piątek, dominować będzie pogodna i słoneczna aura, bez opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8-10 st. C na północnym-wschodzie do 13-14 st. C na zachodzie i południu kraju. Powieje słaby wiatr z południowego wschodu.

Pogoda na weekend

Pogodnie i słonecznie będzie przez cały weekend. W sobotę termometry wskażą maksymalnie od 10-11 st. C na północnym-wschodzie do 13-15 st. C, a lokalnie nawet do 16-17 st. C na południowym zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i zmienny.

W niedzielę również dominować będzie pogoda słoneczna, bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 10-11 st. C na północnym wschodzie do 13-15 st. C i lokalnie 16-17 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zmienny do południowo-wschodniego.

Pogoda na poniedziałek

Nowy tydzień przywita nas sporą dawką słońca i brakiem opadów. W poniedziałek na termometrach zobaczymy od 11-12 st. C na północnym-wschodzie do 14-16 st. C i lokalnie 17-18 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr powieje z kierunków południowych, przeważnie będzie słaby i umiarkowany, tylko w górach lokalnie silny i porywisty.

Klatka kluczowa-268273
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: ventusky.com

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Nejdet Duzen/Shutterstock

Polskapogodaprognoza pogody
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom