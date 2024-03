Przez El Nino będzie goręcej, ale to nie jedyny winowajca

Jak poinformowała we wtorek Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO), istnieje około 60-procentowe prawdopodobieństwo szans na utrzymanie się zjawiska El Nino w okresie od marca do maja 2024 roku. Anomalia prawdopodobnie ustąpi w kolejnych tygodniach - istnieje 80 procent szans na neutralne warunki w okresie od kwietnia do czerwca.

Oczekuje się, że choć El Nino słabnie, na większości akwenów przewidywane są wysokie temperatury powierzchni wody, co doprowadzi do ponadnormalnych wartości na prawie wszystkich obszarach lądowych i wpłynie na regionalne wzorce opadów w okresie od marca do maja. Jak podkreślono, anomalia w tym sezonie należy do pięciu najpotężniejszych, jakie kiedykolwiek zarejestrowano.