Tej nocy energicznie wkroczy nad Polskę front, niosący śnieg. Uwaga na dużą zmianę ciśnienia

Pogoda w Polsce znów zapowiada się niespokojnie. W czwartek i piątek należy spodziewać się silniejszego wiatru. Pojawią się opady śniegu. W całym kraju zrobi się chłodniej - w poniedziałek będą miejsca, w których termometry nie pokażą więcej niż -5 stopni Celsjusza.

Nadchodzącej doby pogodę w Polsce zdominuje niż arktyczny z wtórnym ośrodkiem, wędrującym przez Skandynawię w kierunku zachodniej Rosji. Dziś w nocy energicznie wkroczy nad Polskę aktywny front atmosferyczny, niosący opady śniegu i śniegu z deszczem. Za frontem popłyną masy powietrza arktycznego o cechach morskich, przynosząc jutro przelotne opady śniegu praktycznie w całym kraju. Dynamiczna zmiana ciśnienia oraz ekspansywny napływ chłodnej masy powietrza sprawi, że już po raz kolejny w stosunkowo krótkim okresie czasu czeka nas niezwykle wietrzna pogoda.

Prognozowana temperatura w dniach 20-24.01 Ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek czeka nas duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu do 1-5 centymetrów, w górach do 10 cm. Początkowo, szczególnie na południu, wystąpią też miejscami opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna sięgnie od -1 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie, do 2 st. C na Podkarpaciu. Zachodni i północno-zachodni wiatr będzie silny, a w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę. Miejscami na południu porywy mogą osiągać do 90 km/h, zaś na Wybrzeżu do 100 km/h.

Piątek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami, na zachodzie i północy nawet rozpogodzeniami. Na wschodzie, południu i miejscami w centrum wystąpią przelotne opady śniegu do 1-3 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce, przez -1 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na północy i zachodzie. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu i północnego zachodu. Na wschodzie może w porywach rozpędzać się do 50-70 km/h.

Prognozowane porywy wiatru w dniach 20-24.01 Ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie nam pochmurne niebo z rozpogodzeniami. Prognozowane są także przelotne opady śniegu do 1-3 cm na wschodzie i miejscami w centrum kraju. Termometry pokażą maksymalnie od -3 st. C na Suwalszczyźnie, przez -1 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany.

W niedzielę należy spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Na południowym wschodzie kraju pojawią się słabe opady śniegu do 2 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -4 st. C w pasie wschodnim, przez -1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z zachodu i północnego zachodu powieje słaby wiatr.

Poniedziałek upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Jedynie na północnym zachodzie będzie pochmurno z opadami śniegu do 2 cm. Temperatura maksymalna sięgnie od -5 st. C na wschodzie, przez -2 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słabo ze zmiennych kierunków.

Prognozowane porywy wiatru. w dniach 20-24.01 Ventusky.com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl