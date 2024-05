2-letni czas na poprawę dla Nergala

Sędzia Sądu Rejonowego Karolina Kozłowska wskazała, że w stosunku do pierwszych dwóch czynów, co do których sąd uniewinnił Darskiego, "należy odnotować, że formy zachowania oskarżonego nie wskazują na to, że jego celem było obrażenie kogokolwiek". "Odnośnie do uczuć subiektywnych samych pokrzywdzonych należy zauważyć, że pokrzywdzeni nie złożyli zawiadomienia od razu po publikacji wpisów, lecz dopiero podczas składania zawiadomienia po czynie popełnionym 8 marca 2018, więc rok po wpisie z marca 2017 roku" - wyjaśniła.