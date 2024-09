"Biden się taki stał, Kamala się z tym urodziła". Od słów Trumpa dystansują się nawet republikanie

- A jeśli się nad tym zastanowić, tylko osoba upośledzona umysłowo mogła dopuścić do tego, co stało się z naszym krajem - kontynuował, obwiniając Harris za nielegalną imigrację, która miała miejsce za administracji Bidena.

Trump przyznał później, że była to "mroczna przemowa".

Dzień później polityk powtórzył komentarz o Bidenie i Harris podczas wiecu w Erie w kolejnym z wahających się stanów - Pensylwanii. - Joe Biden stał się upośledzony umysłowo. To smutne, ale kłamliwa Kamala Harris , szczerze mówiąc, wierzę, że taka się urodziła - powiedział były prezydent.

To nie jedyne obraźliwe określenia, jakie Trump skierował w stronę Harris podczas wiecu w Pensylwanii. - Ludzie są zmęczeni jej zachowaniem, jej kłamstwami. Jest kłamczuchą - mówił. Republikanin nazwał też wiceprezydentkę mianem "głupiej osoby".

Republikanie apelują do Trumpa o trzymanie się konkretnych tematów

W niedzielę niektórzy republikanie stwierdzili, że były prezydent powinien trzymać się konkretnych tematów, o co wielokrotnie apelowali podczas jego kampanii prezydenckiej.

Republikański senator Lindsey Graham, czołowy sojusznik Trumpa, powiedział w rozmowie z CNN, że nie sądzi, by Harris była niepełnosprawna intelektualnie, ale że "jest szaloną liberałką".

- I oto, co powiedziałbym prezydentowi Trumpowi: kiedy ludzie patrzą na aktualną sytuację, ufają ci w kwestii gospodarki, granicy, inflacji i polityki zagranicznej z dużym marginesem. Skup się na tym - powiedział republikanin z Karoliny Południowej.

Z kolei republikański były gubernator Maryland Larry Hogan, głośny krytyk Trumpa, który odrzucił poparcie byłego prezydenta w swoim wyścigu do Senatu, odpierał ataki byłego prezydenta na Harris. W niedzielę w programie CBS powiedział że komentarze Trumpa są "obraźliwe nie tylko dla wiceprezydent, ale także dla ludzi z niepełnosprawnością intelektualną".

Specyfika amerykańskich wyborów

Zarówno Wisconsin, jak i Pensylwania należą do siedmiu tzw. swinging states - stanów wahających się, w których ani demokraci, ani republikanie nie mogą być pewni poparcia. To właśnie tam kandydaci w trakcie kampanii spędzają z reguły najwięcej czasu.

Wybory prezydenckie w USA są pośrednie, a nie bezpośrednie. Oznacza to, że w każdym stanie wyborcy głosują formalnie na elektorów Partii Demokratycznej, Partii Republikańskiej lub innego kandydata. W każdym stanie partia zdobywa inną liczbę głosów elektorskich i te sumują się w skali kraju (50 stanów i Dystrykt Kolumbia) do 538. Większość pozwalająca na zwycięstwo w wyścigu do Białego Domu wynosi tym samym 270 głosów Kolegium Elektorów.