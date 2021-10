Nie żyje James Michael Tyler, aktor z serialu "Przyjaciele"

James Michael Tyler nie żyje. Amerykański aktor, znany między innymi z roli Gunthera w telewizyjnym sitcomie "Przyjaciele", zmarł w wieku 59 lat. "Dziękuję za radość, którą wniosłeś do sitcomu i do wszystkich naszych żyć. Będzie nam ciebie bardzo brakowało" - napisała na Instagramie aktorka Jennifer Aniston, odtwórczyni serialowej roli Rachel.

Jak poinformowała jego menedżer Toni Benson, James Michael Tyler odszedł "spokojnie" w niedzielny poranek w swoim domu w Los Angeles. - Jeśli spotkałeś go raz, zyskałeś przyjaciela na całe życie - podkreśliła.

Aktor zagrał w prawie 150 odcinkach "Przyjaciół"

Chociaż nie zajmował tyle samo czasu na ekranie, co sześciu głównych bohaterów "Przyjaciół", komedii emitowanej w NBC w latach 1994-2004, serialowy Gunther był i pozostanie popularną postacią wśród fanów. Aktor zagrał w prawie 150 odcinkach.

- Świat znał go jako Gunthera (siódmego przyjaciela), ale bliscy Michaela znali go jako aktora, muzyka, orędownika świadomości raka i kochającego męża - dodał jego menedżer.

Leczył się i występował

- Szczerze mówiąc, to było najbardziej pamiętne 10 lat w moim życiu. Nie mógłbym wyobrazić sobie lepszego doświadczenia - mówił aktor, oceniając swój występ w serialu. Warto podkreślić, że podczas leczenia choroby Michael nadal był obecny na ekranie.

Zagrał też w dwóch filmach krótkometrażowych - "The Gesture and the Word" oraz "Processing" - zdobywając nagrody dla najlepszego aktora na różnych festiwalach filmowych.