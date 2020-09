Chciała zrobić herbatę, podniosła "alarm" w całym budynku

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w miniony czwartek we Wschowie (woj. lubuskie). Policja i inne służby otrzymały tego dnia rano zgłoszenie o silnej woni gazu wyczuwalnej z jednego z mieszkań w budynku wielorodzinnym. - Reakcja lokatorów, właściciela budynku pociągnęły za sobą działania odpowiednich służb. Pogotowie gazowe odcięło dostęp do gazu w całym budynku, natomiast wschowscy policjanci w mieszkaniu zatrzymali 33-latkę, która był pijana, miała prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie – powiedział nadkom. Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji. Dodał, że podczas rozmowy z policjantami wyjaśniła, że chciała jedynie zaparzyć herbatę i zapomniała o wstawionej na gaz wodzie. Teraz grozi jej zarzut z art. 160 Kodeksu karnego (mówi o narażeniu człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu), zagrożony karą do trzech lat pozbawienia wolności. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa we Wschowie.