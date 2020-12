Po wielkopolskim lesie spacerują australijskie emu

Las zna jak własną kieszeń i widział w nim już wiele. Ale biegających emu jeszcze nie. Tak było do poniedziałku. Leśniczy z Nadleśnictwa Torzym (woj. lubuskie) nagrał ten niecodzienny widok.

Na spacerujące w lasach Nadleśnictwa Torzym dwa ptaki natrafił w poniedziałek Tomasz Olechnowicz. Leśniczy początkowo myślał, że to żurawie, szybko jednak okazało się, że to emu. Udało mu się nagrać ptaki spacerujące leśną ścieżką. A film pokazał kolegom, by wspólnie ustalić skąd mogły się wziąć.