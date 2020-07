Krzesło z jadalni Hitlera i tron cesarza Wilhelma II. Po remoncie wnętrza zamku zachwycają

Historia zadrwiła z Niemców

To stąd Hitler miał podziwiać defilady

Za remont, podczas którego ściany i sufity zdarto do gołego kamienia, odpowiadał osobisty architekt Hitlera - Albert Speer. Zamek był najważniejszym elementem planu stworzenia z Poznania miasta-wizytówki, wzorcowej stolicy okręgu III Rzeszy. Przebudowa pierwotnie miała potrwać do końca 1941 r. Wtedy już całe miasto miało mieć niemiecki charakter.

Prace nad przebudową zamku ruszyły już w listopadzie 1939 r. Hitler miał mieć do swojej dyspozycji całe pierwsze piętro, wcześniej należące do cesarza Wilhelma II. Najważniejszym miejscem miał być gabinet wzorowany na tym z kancelarii III Rzeszy w Berlinie. Urządzono go w dawnej kaplicy cesarskiej. Dobudowano nawet balkon z widokiem na ulicę Święty Marcin. To stąd Hitler miał podziwiać defilady. By nie było mu zimno, w gabinecie wykonano w nim podgrzewaną podłogę.