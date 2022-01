Sądził, że uderzył go w plecy, a on wbił mu igłę ze strzykawką. Areszt dla podejrzanego o ataki

Najpierw zaatakował operatora lokalnej telewizji, potem kuriera. Scenariusz był podobny - zachodził ich od tyłu i wbijał igłę. Policjanci zatrzymali podejrzanego o te ataki. Sąd, na wniosek prokuratury, tymczasowo go aresztował. Substancja, która znajdowała się w znalezionej przy nim strzykawce, została wysłana do badań laboratoryjnych.

Najpierw doszło do ataku na ekipę telewizyjną. We wtorek Wielkopolska Telewizja Kablowa nagrywała relację ze skrzyżowania ulic Małe Garbary i Garbary, gdy do operatora podszedł przypadkowy mężczyzna i uderzył go w plecy.