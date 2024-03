Ewa Zgrabczyńska, która we wtorek została zatrzymana przez policję i usłyszała prokuratorskie zarzuty, miała złamać jeden z zastosowanych środków zapobiegawczych i kontaktować się z jednym z pracowników. O sprawie powiadomiona została policja.

Dyrektor poznańskiego zoo Ewa Zgrabczyńska została w poniedziałek zatrzymana i usłyszała prokuratorskie zarzuty dotyczące między innymi defraudacji pieniędzy i majątku publicznego, nakłaniania świadków do fałszywych zeznań.

- Prokuratorzy zastosowali środki zapobiegawcze tak zwane wolnościowe, między innymi został wydany zakaz zbliżania się i przebywania na terenie ogrodu zoologicznego i zakaz pełnienia funkcji dyrektora w tej jednostce miejskiej, a także zakaz kontaktowania się z pracownikami ogrodu zoologicznego. Dzisiaj dotarły do nas informacje, że jeden z tych zakazów został przez panią Zgrabczyńską złamany, dlatego policjanci prowadzący to śledztwo dokumentują procesowo ten fakt i następnie poinformujemy o tym prokuraturę - przekazuje młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji.

Poznań. Ewa Zgrabczyńska usłyszała zarzuty

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w ogrodzie zoologicznym prowadzi Prokuratura Okręgowa w Poznaniu. Jak przekazali we wtorek w komunikacie śledczy, "postępowanie zostało wszczęte z zawiadomienia osoby fizycznej". Na podstawie obszernego materiału dowodowego - zeznań świadków i ujawnionych dokumentów - Ewie Zgrabczyńskiej (zgodziła sie na publikację danych i wizerunku) przedstawiono zarzuty karne.

Czytaj też: Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w poznańskim zoo. Prezydent po kontroli: dochodziło do szeregu uchybień "Ewa Z. jest podejrzana o przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego i działanie na szkodę interesu publicznego, w tym oszustwa i przywłaszczenia mienia na szkodę Miasta Poznania oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentacji. Stawiane zarzuty obejmują również ukrywanie majątku ze szkodą dla wierzycieli. Prokurator zarzuca podejrzanej także to, że wykorzystując swoje stanowisko, poleciła pracownikowi zoo złożenie korzystnych dla niej samej fałszywych zeznań" - informuje Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.

Jak twierdzą śledczy, Ewa Zgrabczyńska, będąc dyrektorką zoo w latach 2016-2024, wykazała się niegospodarnością na kwotę co najmniej 100 tysięcy złotych. Miała też korzystać ze służbowego samochodu do celów prywatnych, a zakupioną na potrzeby zoo karmę, szczepionki oraz lekarstwa miała przeznaczać dla będących jej własnością zwierząt. Zgrabczyńska miała zlecić też zatrudnionemu w ogrodzie zoologicznym weterynarzowi przeprowadzenie zabiegów medycznych jej czterem szopom i dwóm psom. Według śledczych dwukrotnie poświadczyła nieprawdę w dokumentacji ogrodu zoologicznego.

Ewa Zgrabczyńska nie przyznała się do stawianych zarzutów. Jak podają śledczy, "złożyła obszerne wyjaśnienia, które pozostają w sprzeczności z dotychczas zebranymi dowodami". Prokurator zastosował wobec niej dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się ze świadkami.

Wypowiedzenia nie przyjęła

Do zatrzymania Ewy Zgrabczyńskiej odniósł się we wtorek prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Cytowany przez oficjalny serwis miasta, powiedział, że "docenia wszystko, co dyrektor zoo zrobiła dla dobra zwierząt, pokazując swoje wielkie serce". Podkreślił jednocześnie, że "nie może być jednak zgody na łamanie prawa, nie możemy akceptować nadużyć".