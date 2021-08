Ciało mężczyzny na działce, trzy osoby zatrzymane

Mężczyzna, którego ciało znaleziono na działkach w Pleszewie został zamordowany "z dużym udziałem agresji" - podaje prokuratura. Według śledczych w dniu, w którym zginął miał pobić konkubinę. Po tym zdarzeniu miało dojść do "wymierzenia sprawiedliwości". Trzy osoby, w tym 17-letni syn kobiety, zostały zatrzymane.

Zatrzymali trzy osoby

W oparciu o te materiały, śledczy stwierdzili, że do śmierci mężczyzny doszło wskutek udziału osób trzecich. Na podstawie stwierdzonych obrażeń u pokrzywdzonego ustalono, że mężczyzna został zamordowany "z dużym udziałem agresji".

- Na polecenie prokuratora, policjanci z Pleszewa zatrzymali trzy osób. To 17-letni chłopak, 26-letnia kobieta i 22-letni mężczyzna, co do których istnieje podejrzenie, że pozostają w związku z tym konkretnym zdarzeniem - powiedział Meler.