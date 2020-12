Jeden test na grypę i COVID-19, wynik nawet po godzinie

Test w prosty i szybki sposób umożliwia odróżnienie, czy badany pacjent jest zakażony wirusem SARS-CoV-2, czy wirusem grypy. - Nasz najnowszy test, to tak zwany test różnicujący, który wykrywa w jednej reakcji geny charakterystyczne dla SARS-CoV-2 jak i wirusa grypy A i B. To oznacza, że możemy wykryć wirusa SARS-CoV-2 tak jak w poprzednich testach. A jeżeli ktoś ma objawy niespecyficzne, które nie wskazują w jasny sposób na to z jakim rodzajem wirusa mamy do czynienia, wówczas jest to informacja ważna z punktu widzenia epidemiologicznego - tłumaczy dr Luiza Handschuh, kierownik Pracowni Genomiki Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.