Chciał zaszczepić się po raz trzeci. Podawał się za młodszego o 23 lata

Aspirant Anna Jaworska-Wojnicz z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu poinformowała, że zarzut to konsekwencja zdarzenia do którego doszło na początku czerwca w szpitalu w Sokołówce (powiat kaliski). To wtedy, po zgłoszeniu od personelu medycznego, miała tam miejsce interwencja policji.

Pracownicy placówki poinformowali wówczas, że zjawił się u nich mieszkaniec powiatu śremskiego, który przyjechał do oddalonego o 110 km szpitala, żeby zaczepić się przeciwko COVID-19. Koordynator szczepień w Sokołówce, z ramienia Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Wioletta Przybylska mówiła wtedy mediom, że zwróciła szczególną uwagę na mężczyznę. Jej podejrzenia wzbudzić miało to, że wyglądał on na starszego, niż wynikało to z danych podanych w formularzu.