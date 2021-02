Chciała sprzedać buty, straciła ponad 50 tysięcy złotych

Mieszkanka Gorzowa Wielkopolskiego na jednym z portali ogłoszeniowych wystawiła buty na sprzedaż. Ktoś zaproponował jej przelew przez stronę internetową, do której przesłał link. Kobieta podała dane swojej karty płatniczej i w ten sposób przekazała dostęp do swoich pieniędzy. Z jej konta zniknęło ponad 50 tysięcy złotych.

Na jednym z portali ogłoszeniowych poszkodowana wystawiła buty na sprzedaż. Za pośrednictwem komunikatora odezwał się kupiec, który zaproponował płatność przez stronę internetową i od razu przesłał do niej link. - Wydawał się on na tyle wiarygodny, że sprzedająca zdecydowała się go otworzyć. By otrzymać pieniądze, kobieta wpisała dane swojej karty płatniczej, a w celu rzekomej dokładnej weryfikacji także PIN. To niestety spowodowało, że przestępcy uzyskali dostęp do jej pieniędzy. Po chwili kobieta zajrzała na swoje konto, z którego ktoś wykonywał przelewy. Łącznie z konta zniknęło ponad 50 tysięcy złotych – informuje Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji.